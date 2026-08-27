'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna'da soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilerek müebbet hapis cezası alan Sırp komutan Ratko Mladiç öldü.

Bosna Savaşı sırasında işlediği soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan Sırp komutan Ratko Mladiç öldü. "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladiç, Srebrenitsa katliamı başta olmak üzere binlerce masum Boşnak'ın katledilmesinden sorumlu tutuluyordu.

'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti

1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun (VRS) Başkomutanlığı görevini yürüten ve tarihin en kanlı katliamlarından birine imza atan Ratko Mladiç, ömür boyu hapis cezasını çektiği cezaevinde hayatını kaybetti.

'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti

SREBRENİTSA SOYKIRIMI VE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ağustos 1995'te Srebrenitsa'da en az 8 bin Boşnak erkeğin ve çocuğun katledildiği Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası gördüğü en büyük soykırımın baş aktörlerinden biri olan Mladiç, yıllarca kaçtıktan sonra 2011 yılında Sırbistan'da yakalanmıştı.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından yargılanan Sırp komutan, 2017 yılında karara bağlanan davada şu suçlardan suçlu bulunmuştu:

  • Soykırım Suçu: Srebrenitsa'da sistematik olarak Boşnak nüfusun yok edilmesi.
  • İnsanlığa Karşı Suçlar: Sürgün, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinayet ve zulüm.
  • Savaş Kanunlarını İhlal: Saraybosna'nın yıllarca kuşatma altında tutularak sivillerin hedef alınması ve katledilmesi.

2021 yılında nihai temyiz mahkemesi tarafından da müebbet hapis cezası onanan Mladiç, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen cürümlerinin cezasını çekerken hayatını kaybetti.

Ratko Mladiç, Mahkum, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • kara7522 kara7522:
    cehennem.bwkliyordu.zaten 31 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Amerikanın kullanıp sonra çöpe attığı birisi 27 0 Yanıtla
  • Emre Çelik Emre Çelik:
    Hayatını kaybetti nedir ya ? vefat etti deseydiniz bari. uzulmuscesine . editörü işten kovun. ! 20 0 Yanıtla
  • Bhfr170412. Bhfr170412.:
    İlk gecesi ilk gecesiiiii, o mahlukatın ilk Gecesi 14 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Pakistan’da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti Pakistan'da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti
Aydın’da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı Aydın'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı
Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti
Ömer Faruk Beyaz’ın yeni takımı belli oldu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın

16:41
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
16:33
Barcelona’ya imzayı atan Livakovic’in mutluluğu gözlerinden okundu
Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
16:19
Arda Güler için İspanya’da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir sorunu var
Arda Güler için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir sorunu var
15:53
Rakipler belli oluyor Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Rakipler belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
15:30
İmamoğlu davasında çapraz sorgu Adnan Çebi’ye ’kamera bantlama’ görüntüsü soruldu
İmamoğlu davasında çapraz sorgu! Adnan Çebi'ye 'kamera bantlama' görüntüsü soruldu
15:28
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne gittiğini gören Galatasaray’dan olay paylaşım
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım
14:46
Türkiye’nin tarihi tokadı sonrası İsrail’de yas var
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
14:17
Bodrum ya da Çeşme değil 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
12:58
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 17:00:26. #7.13#
SON DAKİKA: 'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement