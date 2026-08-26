Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti

Nepal ile Çin arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen şiddetli sel ve toprak kayması, iki ülkede büyük yıkıma yol açtı. Nepal’in Rasuwa bölgesinde Bhotekoshi Nehri’nin taşması sonucu en az 95 kişi hayatını kaybederken, 403 kişiden hâlâ haber alınamıyor. Çin’in Tibet bölgesinde de 3 kişinin öldüğü, 265 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Böylece iki ülkedeki toplam can kaybı en az 98'e ulaştı.

ÇİN SINIRINDAKİ KAPI SEL SULARINA TESLİM OLDU

Felaketin en ağır vurduğu noktalardan biri Nepal’in Çin ile ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Rasuwagadhi sınır kapısı oldu. Sel ve çamur akıntısı, sınırdaki gümrük tesislerini, araçları, köprüleri ve çevredeki yapıları sürükledi.

Bölgeden gelen görüntülerde, sel sularının önüne kattığı devasa moloz kütlesinin sınır bölgesindeki yapıları saniyeler içinde yuttuğu görülürken, Rasuwagadhi gümrük tesisinin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

42 KİLOMETRELİK YOL TAMAMEN HASAR GÖRDÜ

Felaket yalnızca sınır kapısıyla sınırlı kalmadı. Nepal Karayolları Departmanı, Betrawati ile Rasuwagadhi sınır kapısını birbirine bağlayan 42 kilometrelik yolun sel nedeniyle tamamen hasar gördüğünü açıkladı.

Güzergâh üzerindeki çok sayıda beton köprü de sular tarafından sürüklendi. Syabrubesi ile sınır arasındaki yaklaşık 16 kilometrelik bölümdeki hasarın ise henüz tam olarak belirlenemediği bildirildi.

403 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Nepal Turizm Kurulu verilerine göre ülkede 403 kişi kayıp. Bunların 341'inin yabancı, 62'sinin ise Nepal vatandaşı olduğu bildirildi.

Kayıplar arasında 133 Hindistanlı, 47 ABD'li, 34 Avustralyalı, 33 İngiliz ve 24 Kanadalı bulunuyor. Kayıpların bir bölümünün Tibet'teki Kailash Dağı'na giden hacılar ve Rasuwa bölgesinde bulunan turistler olduğu belirtiliyor.

EVLER, KÖPRÜLER VE ENERJİ TESİSLERİ SÜRÜKLENDİ

Sel suları Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri boyunca çok sayıda yerleşim yerini vurdu. Evler, yollar, köprüler, araçlar ve hidroelektrik tesisleri büyük zarar gördü.

Nepal Elektrik Kurumu da altı büyük hidroelektrik ve iletim tesisinin selden etkilendiğini açıkladı. Bölgedeki ağır hasar nedeniyle kurtarma ekiplerinin bazı noktalara ulaşmakta zorlandığı bildirildi.

ÇİN TARAFINDA DA BİLANÇO AĞIR

Felaketin etkileri Nepal sınırının karşı tarafındaki Tibet'te de hissedildi. Çin'in Gyirong ilçesinde meydana gelen çamur akıntısında 3 kişinin öldüğü, 265 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Sınır bölgesinden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde, dev bir su, kaya ve çamur kütlesinin yerleşim alanına doğru ilerlediği ve araçlarla binaları sürüklediği görüldü.

FELAKETİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Selin kesin nedeni henüz tam olarak netleşmezken, Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal, bölgede meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin büyük bir heyelanı tetiklemiş ve nehrin önünü kapatmış olabileceğini söyledi.

Uzmanlar ise Tibet tarafında meydana gelen buz ve kaya kütlesi hareketinin bir nehri geçici olarak tıkaması, ardından biriken suyun ve molozların büyük bir dalga halinde aşağıya doğru ilerlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Nepal ordusu, polisi ve diğer kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yolların ve köprülerin yıkılması, iletişim hatlarının zarar görmesi ve bölgenin dağlık yapısı çalışmaları güçleştiriyor.

Yetkililer, Bhotekoshi, Trishuli ve Narayani nehirlerinin kıyısında yaşayan vatandaşları yeni taşkın riskine karşı uyarırken, kayıp kişilerin bulunması ve hasarın tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.