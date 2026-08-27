Frankfurt Havalimanı\'nda Sıtma Salgını

Almanya'nın en işlek havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda sivrisineklerden sıtma bulaşan altı çalışanın ikisi hayatını kaybetti. Alman sağlık yetkilileri, sivrisineklerin havalimanına uçakla geldiğinin düşünüldüğünü, salgının ilk olarak Temmuz ayında tespit edildiğini açıkladı. Havaalanı işletmecisi Fraport'un sözcüsü BBC'ye, bir çalışanın enfeksiyon sonucu hayatını kaybettiğini belirtirken, halk sağlığı yetkilileri Çarşamba günü daha sonra enfeksiyondan etkilenen iki kişinin öldüğünü açıkladı.Sivrisinekleri yakalayabilmek için havalimanına tuzaklar kuruldu. Yakalanan sinekler, türlerini ve kökenlerini belirlemek için bir laboratuvarda analiz edilecek.Fraport sözcüsü, "Tüm çalışanları kapsamlı şekilde bilgilendirdik ve herhangi bir belirti hissetmeleri halinde doktora danışmalarını tavsiye ettik" dedi. Frankfurt Halk Sağlığı Departmanı salgın hakkında soruşturma başlattı. BBC'nin edindiği bilgilere göre enfeksiyon kapan altı erkek çalışan farklı görevlerdeydi ve havalimanının farklı bölümlerinde çalışıyorlardı. Yetkililer şimdi hastalığı kapan çalışanların kan örneklerini inceleyerek, hastalığı tek bir sinekten mi yoksa farklı sivrisineklerden mi kaptıklarını anlamaya çalışacak. Frankfurt halk sağlığı yetkililerinin çarşamba günü basına gönderdiği bilgilendirme mektubunda "Frankfurt halkı için riskin çok, çok düşük olduğu değerlendirilmektedir" ifadesini kullandı. Yetkililer hastalığın insandan insana bulaşmadığını, her zaman sivrisinekler aracılığıyla bulaştığını da hatırlattı. Enfeksiyonun kaynağının belirlenmesi için gerekli laboratuvar testlerinin sonuçlarının birkaç haftadan önce tamamlanamayacağı da aktarıldı. İlk vakalar Temmuz ayında ortaya çıkmıştıHavalimanı çalışanlarını etkileyen sıtma salgını ilk kez Temmuz ayında tespit edilmiş ve dört çalışanın enfekte olduğu belirtilmişti. Almanya federal hükümetine bağlı hastalık kontrol ve kamu sağlığı araştırması kurumu Robert Koch Enstitüsü, 4-6 Temmuz arası dört çalışanın hastalandığını ve sivrisineklerin havalimanına uçakla taşındığını açıklamıştı. Enstitü Almanya'daki sıtma vakalarının neredeyse tamamının sıtmanın yaygın olduğu bölgelere seyahat eden yolcularda görüldüğünü, Almanya'daki bir havalimanında sıtma salgını vakasına çok ender rastlanıldığını vurguladı. Enstitünün yayınladığı epidemiyolojik raporda, havalimanı çalışanlarına "seyahat geçmişleri bulunmadığı için" geç tanı konmuş olabileceği ima edildi, ve "Hastalığın geç teşhisi, daha ağır seyretme riskini artırır" denildi. Raporda bir havalimanında sıtma vakasının en son 2023'te yine Frankfurt Havalimanı'nda görüldüğü belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sıtma insanı ısıran bazı tür sivrisineklerden bulaşıyor ve genellikle tropikal ülkelerde görülüyor. Bir parazitin neden olduğu bu enfeksiyon önlenebilir ve tedavisi mümkün. İnsandan insana da bulaşmıyor. Ancak enfekte olan bazı kişilerde belirtiler orta ya da hayati risk oluşturacak derecede ağır olabiliyor.