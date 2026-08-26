Haluk Levent\'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı Haluk Levent’in yaklaşık 3,7 milyon takipçili resmi Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Mahkeme kararıyla alınan erişim engeli kararı, resmi makamlar tarafından sosyal medya platformuna tebliğ edildi.

KARAR TÜRKİYE'DE HENÜZ UYGULAMAYA KONMADI

Karara rağmen hesabın Türkiye’den hâlâ erişilebilir olduğu görüldü. Erişim engelinin uygulamaya konulması ve hesabın Türkiye’deki kullanıcılara tamamen kapatılması için platform tarafındaki teknik prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.

AHBAP DERNEĞİ'NE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı.

HALUK LEVENT TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu. Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.