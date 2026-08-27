"Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar

Banka görevlisinin dikkati, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 72 yaşındaki emekli memurun 7 bin dolarını dolandırıcılara kaptırmasını önledi. Kendilerini polis olarak tanıtarak H.E.'yi kandırmaya çalışan şüphelilerin planı, bankadaki görevlinin telefon görüşmesinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı.

"PARANIZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNE GEÇECEK" DEDİLER

Çerkezköy'de yaşayan emekli memur H.E.'yi telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

Şüpheli, H.E.'ye parasının "uluslararası terör örgütünün eline geçeceğini" söyleyerek hesabındaki parayı çekmesini istedi.

Telefondaki kişinin söylediklerine inanan 72 yaşındaki H.E., bankaya giderek hesabında bulunan 7 bin doları çekmek istediğini görevliye bildirdi.

BANKA GÖREVLİSİ TELEFON KONUŞMASINDAN ŞÜPHELENDİ

H.E. bankadayken şüpheliyle telefon görüşmesini sürdürdü. Telefondaki kişi yaşlı adama, "Doları, döviz bürosu ya da kuyumcuya gidip liraya çevir. Sonra kurye gelip senden alacak" dedi.

Konuşmaya tanık olan banka görevlisi durumdan şüphelendi ve polise haber verdi.

İhbarı değerlendiren ekipler kısa sürede bankaya gelerek H.E.'yi takibe aldı.

PARAYI ALMAYA MOTOSİKLETLE GELDİ

Polis ekipleri, H.E.'yi bankadan çıktıktan sonra evine gidene kadar takip etti. Bir süre sonra bozdurulan parayı almak için motosikletle gelen S.E., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan S.E., söz konusu işi Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin işletmecisi F.Ç.'den aldığını söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler F.Ç.'yi de gözaltına aldı.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ İNCELENDİ

Polisin yaptığı incelemede S.E. ve F.Ç.'nin, H.E.'yi aradığı belirtilen M.B. adına kayıtlı telefonla sık sık görüştükleri tespit edildi.

Şüphelilerin üzerinde bulunan IBAN numarasının da M.B.'ye ait olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E. ve F.Ç. adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı genişleten polis, H.E.'yi telefonla aradığı belirtilen M.B.'nin İstanbul'da yaşadığını tespit etti.