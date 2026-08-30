Göztepe\'den Galatasaray maçı hakemine tepki

cengiz:

abi gücün yetmediği bir yapı var burada yani öyle böyle değil gerçekten böyle bir penaltı olmaz göztepeli futbolcu rakibin ayağına vurmuyor bunu hakemlerin görmemesi bilmemesi mümkün değil ve var da öyle bir durum var ki Galatasaray ile Yeni olan pozisyonları saniyesinde tekrar veriyorlar