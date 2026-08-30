Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
Göztepe, Galatasaray'la oynanan ve 3-2 kaybedilen maçın ardından hakem yönetimini eleştiren bir paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-2 mağlup olan Göztepe, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Mehmet Türkmen ve yönetimine tepki gösterdi.
GÖZTEPE'DEN HAKEME TEPKİ
Karşılaşmada verilen kararlardan rahatsızlığını dile getiren sarı-kırmızılı İzmir ekibi, sosyal medya hesaplarından sert bir açıklama yayımladı. Mücadeledeki hakem yönetimine dikkat çekilen açıklamada, verilen kararların maçın sonucuna doğrudan etki ettiği savunuldu.
''HER SENE AYNI KOMEDİ!''
Hakem yönetimini eleştiren Göztepe'den yapılan paylaşımda, "Her sene aynı komedi! Mehmet Türkmen şirin hakem!" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım:
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