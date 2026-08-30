Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki

Göztepe\'den Galatasaray maçı hakemine tepki
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Galatasaray'la oynanan ve 3-2 kaybedilen maçın ardından hakem yönetimini eleştiren bir paylaşım yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-2 mağlup olan Göztepe, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Mehmet Türkmen ve yönetimine tepki gösterdi.

GÖZTEPE'DEN HAKEME TEPKİ

Karşılaşmada verilen kararlardan rahatsızlığını dile getiren sarı-kırmızılı İzmir ekibi, sosyal medya hesaplarından sert bir açıklama yayımladı. Mücadeledeki hakem yönetimine dikkat çekilen açıklamada, verilen kararların maçın sonucuna doğrudan etki ettiği savunuldu.

''HER SENE AYNI KOMEDİ!''

Hakem yönetimini eleştiren Göztepe'den yapılan paylaşımda, "Her sene aynı komedi! Mehmet Türkmen şirin hakem!" ifadelerine yer verildi. 

İşte o paylaşım:

Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Aziz Yıldırım bir an evvel bu işe el atmalı 2 0 Yanıtla
  • cengiz cengiz:
    abi gücün yetmediği bir yapı var burada yani öyle böyle değil gerçekten böyle bir penaltı olmaz göztepeli futbolcu rakibin ayağına vurmuyor bunu hakemlerin görmemesi bilmemesi mümkün değil ve var da öyle bir durum var ki Galatasaray ile Yeni olan pozisyonları saniyesinde tekrar veriyorlar 1 1 Yanıtla
  • murat olguner murat olguner:
    Hep aynı dümen hep uyduruk penaltılar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Zonguldak’ta ’üşüdüklerini’ öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

00:20
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek’ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
00:18
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama
Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
23:06
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
22:51
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
21:08
Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 00:28:06. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement