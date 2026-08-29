İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

İbrahim Tatlıses\'in son hali sevenlerini korkuttu
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Safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilen ve ardından fizik tedavi gören ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, tedavisini tamamlayıp taburcu olduktan sonra son hali ile gündeme geldi. Hayranıyla çekilen bir fotoğrafı paylaşılan 74 yaşındaki Tatlıses'in görüntüsündeki belirgin değişim, sosyal medyada sağlık durumuyla ilgili soru işaretlerine neden oldu.

Arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses'in hayranıyla çekilen son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören sanatçının görüntüsündeki değişim, sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

GEÇİRDİĞİ OPERASYONUN ARDINDAN FİZİK TEDAVİ GÖRDÜ

Tatlıses, yurt dışındaki konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören sanatçıya, safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle operasyon yapılmıştı.

Ameliyatın ardından 22 Nisan'da hastaneden taburcu edilen Tatlıses, doktorlarının önerisiyle fizik tedavi sürecine başladı. Sanatçı, tedavisini Ankara'da sürdürdü ve bir süre sonra hastaneden taburcu edildi.

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

HAYRANIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ, KİLOSUNDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Tedavi sürecinin ardından yaz tatiline çıkan Tatlıses, bir hayranıyla fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada paylaşılan kare kısa sürede ilgi gördü.

Fotoğrafta sanatçının özellikle kilosundaki belirgin değişim dikkat çekti. Tatlıses'in son halini gören bazı takipçileri, sağlık durumunda yeniden bir sorun olup olmadığını merak etti.

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Tatlıses'in son görüntüsünün ardından sosyal medyada "İbrahim Tatlıses yeniden rahatsızlandı mı?" ve "İbrahim Tatlıses'e ne oldu?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sanatçının son fotoğrafı üzerinden sağlık durumuna ilişkin çeşitli yorumlar yapılırken, görüntüsündeki değişimin tedavi süreciyle bağlantılı olup olmadığı merak konusu oldu.

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Son Dakika İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Çağatay Edesen Çağatay Edesen:
    Herkes kaderini yaşar... 5 0 Yanıtla
  • devamke mevamke devamke mevamke:
    direnme artık koyversin gitsin... 2 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905 Galatasaray 1905:
    çokta dikimde 2 1 Yanıtla
  • ibrahim yeter ibrahim yeter:
    Kaderinden kurtulan var mı dünyada ! 2 0 Yanıtla
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