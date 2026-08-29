Galatasaray'a Milan'dan bir yıldız daha - Son Dakika
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Galatasaray'a Milan'dan bir yıldız daha

Galatasaray\'a Milan\'dan bir yıldız daha
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Milan'dan Rafael Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray, Youssouf Fofana için İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunurken, Fransız orta saha oyuncusu sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rafael Leao transferinin ardından gözünü orta saha takviyesine dikti. Sarı-kırmızılılar, İtalyan devi Milan forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana’yı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Milan ile yürütülen temaslar esnasında 27 yaşındaki futbolcunun şartlarını soran Galatasaray yönetimi, transfer için resmi adımı attı. Sarı-kırmızılıların, Fransız yıldız için İtalyan kulübüne satın alma opsiyonunu da içeren kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'a Milan'dan bir yıldız daha

FOFANA TEKLİFİ KABUL ETTİ

Teknik direktör Ruben Amorim yönetimindeki Milan’da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli orta sahanın, Galatasaray’ın sunduğu teklifi kabul ettiği ve sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi. İtalyan kulübünün ise kiralama teklifini değerlendirmeye aldığı belirtildi.

LEMINA'NIN GELECEĞİ FOFANA'YA BAĞLI

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olan ve Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana transferinin mutlu sonla bitmesi durumunda Galatasaray kadro planlamasını yeniden şekillendirecek. Bu hamlenin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılı ekibin Lemina'yı UEFA kadro listesine yazmayabileceği veya oyuncuyla yolları ayırabileceği kaydedildi.

Rafael Leao, Galatasaray, Fransız, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a Milan'dan bir yıldız daha - Son Dakika

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