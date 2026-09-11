Kapıkule'nin kuzeyine yeni gümrük kapısı için Edirne'de heyetler buluştu - Son Dakika
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Kapıkule'nin kuzeyine yeni gümrük kapısı için Edirne'de heyetler buluştu

Kapıkule\'nin kuzeyine yeni gümrük kapısı için Edirne\'de heyetler buluştu
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Türkiye ile Bulgaristan arasında sınır geçiş kapasitesini artırmak amacıyla Kapıkule'nin kuzeyinde kurulması planlanan yeni gümrük kapısı için Edirne'de toplantı yapıldı. İki ülke heyeti, toplantının ardından kapının kurulacağı bölgede incelemede bulundu.

Türkiye ile Bulgaristan arasında sınır geçiş kapasitesinin artırılması amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nın kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı kurulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Kapıkule/ Kapitan Andreevo - Kuzey" adıyla kurulması planlanan yeni gümrük kapısına ilişkin Kapıkule Toplantı Salonu'nda toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhıev, Haskovo Valisi Todor İvanov, Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Kapıkule Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri ve Tasfiye İşleri Döner Sermaye Genel Müdürü Adil Yıldırım, Trakya Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürü Ali Topçu, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ile iki ülkeden yetkililer katıldı.

Toplantıda, yeni sınır kapısının kurulmasına yönelik planlanan çalışmalar ve sınır geçişlerinin kapasitesinin artırılmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Vali Sezer, Uçarmak, Demerdzhıev ve beraberindeki heyet, toplantının ardından Kapıkule'nin kuzeyinde yeni sınır kapısının kurulması planlanan bölgede incelemede bulundu.

Heyet, bölgede yürütülmesi öngörülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Ekonomi, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule'nin kuzeyine yeni gümrük kapısı için Edirne'de heyetler buluştu - Son Dakika

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