Uğurcan Çakır\'dan sakatlığı hakkında açıklama

cengiz:

osimen'in pozisyonu penaltı ise bütün Galatasaray ve hakem camiasından özür dilerim ama bu zamana kadar bir Bir futbolsever olarak futbol seyreden birisi olarak bunun uzaktan yakından penaltı ile alakası yok devlet büyüklerine sesleniyorum lütfen mecliste bu konuyu tartışın neden bu Galatasaray bu kadar ayrıcalıklı