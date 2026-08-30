Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama - Son Dakika
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Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama

Uğurcan Çakır\'dan sakatlığı hakkında açıklama
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Galatasaray'da ağrı hissettiği için Göztepe maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, maçın ardından durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Süper Lig devi Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.

UĞURCAN İLK 11'DEN ÇIKTI

Müsabaka öncesinde açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Uğurcan Çakır, ısınma sırasında ağrı hissettiği için yedeğe çekildi. Tecrübeli file bekçisinin yerine son anda Jankat Yılmaz kaleye geçti.

''İYİYİM''

Milli kaleci Uğurcan Çakır, 3-2 kazanılan zorlu karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sağlık durumuyla ilgili sorusuna yanıt verdi. Tecrübeli file bekçisi, durumunun iyi olduğunu belirterek "Sorun yok. İyiyim, çok şükür" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • cengiz cengiz:
    osimen'in pozisyonu penaltı ise bütün Galatasaray ve hakem camiasından özür dilerim ama bu zamana kadar bir Bir futbolsever olarak futbol seyreden birisi olarak bunun uzaktan yakından penaltı ile alakası yok devlet büyüklerine sesleniyorum lütfen mecliste bu konuyu tartışın neden bu Galatasaray bu kadar ayrıcalıklı 0 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Her sezon en çok penaltı kazanan fenerbahçedir. Sen onu sorgula cengiz 0 0 Yanıtla
  • 7 İphone 7 İphone:
    yalakalık yap yalarsan belki olur 0 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Uğurcan Edersondan iyi kaleci. Edersonun sadece adı var. Uğurcanın 4 katı kadar maaş alıyor. 0 0 Yanıtla
  • cengiz cengiz:
    bütün fenerbahçe'lilere sesleniyorum osimenin penaltısı penaltı değil bunu cumhurbaşkanımıza iletsek cimer'e yazsak acaba sonuç alabilir miyiz Galatasaray'ın bu ayrıcalığını cumhurbaşkanımıza söylesek acaba ilgilenir mi 0 0 Yanıtla
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