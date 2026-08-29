Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’da paravan bir şirket üzerinden milyonlarca Euro’luk gayrimenkul alımları ve para transferleri gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Almanya'ya giderek söz konusu gayrimenkulleri yerinde görüntülediğini belirten Ağırel; şirket kayıtları, banka hareketleri ve satış sözleşmelerine dayandırdığı iddialarında yüksek tutarlı para trafiğine dikkat çekmişti.

MİLYONLARCA EURO’LUK TRANSFER İDDİASI

Ağırel’in öne sürdüğü bilgilere göre, Melih Gökçek’in gelini Hülya Gökçek 2022 yılında Almanya’da şirket kurulması amacıyla Filiz Polat İşler’e vekalet verdi. Bu vekalet doğrultusunda Köln merkezli 30 bin Euro sermayeli "HAMAG" isimli bir şirketin kurulduğu iddia edildi. Şirketin herhangi bir çalışanı ve cirosu bulunmamasına rağmen Türkiye’den yüksek tutarlarda para transfer edildiğini ileri süren Ağırel, paylaştığı belgelere dayanarak 2023 yılında şirket hesabına önce 722 bin Euro, ardından da 3 milyon 857 bin Euro aktarıldığını savundu.

DÜSSELDORF'TAKİ BİNA VE AVM ANLAŞMASI İDDİALARI

HAMAG şirketi üzerinden yürütüldüğü iddia edilen gayrimenkul alımları ve girişimleri şu detaylarla gündeme geldi:

  • 18 daireli bina iddiası: Düsseldorf’ta yer alan 18 daireli bir binanın HAMAG üzerinden 3 milyon 857 bin euroya satın alındığı öne sürüldü. Yurt yapılmasının planlandığı ileri sürülen taşınmaz için 500 bin euronun üzerinde tadilat harcaması yapıldığı ve toplam maliyetin 4,5 milyon euroya ulaştığı iddia edildi.
  • 8,5 milyon Euro’luk AVM sözleşmesi iddiası: Düsseldorf yakınlarındaki Velbert kentinde 5 dükkan ve 18 daireden oluşan bir AVM'yi almak üzere Hülya Gökçek ile Ahmet Gökçek’in 21 Mayıs 2025’te 8,5 milyon Euro’luk sözleşme imzaladığı ileri sürüldü. Satın almanın tamamlanamadığı, ancak fesih ve aracı ödemeleri sebebiyle 500 bin Euro ödendiği iddia edildi.
  • Lüksemburg'da alışveriş merkezi iddiası: Ağırel ayrıca Gökçek ailesinin Lüksemburg’da bulunan 280 milyon Euro değerindeki Massen Shopping Center’ı satın almak amacıyla görüşmeler yürüttüğünü iddia etti.

GÖKÇEK: MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ

İddiaların ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımlayan Gökçek ise Murat Ağırel’in yayınındaki öne sürülen bilgileri "iftira" olarak nitelendirmişti. Ağırel’i bazı avukatlar ve FETÖ bağlantılı hesaplar tarafından desteklenmekle suçlayan Gökçek, şu ifadeleri kullanmıştı: "Şehit MİT mensuplarımızın kimliklerini deşifre ettiğin için dört yıl sekiz ay hapis cezası aldın. Daha önce oğlum Osman Gökçek hakkında ortaya attığın tüm iddiaları mahkemede kaybettin. Şimdi ise attığın iftiralar nedeniyle kendin yargılanıyorsun. Sana kitap yazdıran ve bu bilgileri veren 'abilerin' kaç konuda ABB’de vurgun yaptılar... Eğer Mansur Yavaş’ın hukuk gücüne güvenerek hareket ettiysen, vay hâline! Allah’ın izniyle, ortaya attığın bu iddiaları da mahkemede kaybettiğin zaman sakın yanımıza gelip af dileme. Attığın iftiraların hesabını hukuk önünde sonuna kadar soracağım. Mahkemede görüşürüz...”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Başsavcılığı, Melih Gökçek, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Coşkun Kurt Coşkun Kurt:
    sırf şu habere yorum için üye oldum. Bu adam bu güne kadar nasıl alınmadı zaten anlamıyorum. 71 6 Yanıtla
  • tuncay.brn tuncay.brn:
    Cok sukur Allahim 54 7 Yanıtla
  • Diyego Can Diyego Can:
    şükür el atıldı sonunda bu adama 48 6 Yanıtla
  • Burak üstün Burak üstün:
    hayret şaşırdım 45 7 Yanıtla
  • cihan duran cihan duran:
    bakalım adalet nasıl tecelli edecek. vatandaş olarak bazı durumlardan hiç memnun değiliz gözümüzde parası olan be siyasete yakın olanın dokunulmaz olduğunu gözlerimizle görür hale geldik. üzülüypruz. ülkemiz için yorum yapan ya fötücü oluyor. yada halkı yanlış bilgi yada kine teşvik etmek oluyor. bunu görüyoruz. adelet isterim. ülkem için herkes elit olmalı yoksa ülke eldengider çoluk çocuğumuza bir şey kalmaz. 45 0 Yanıtla
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