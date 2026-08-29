Macaristan'da Uçak Kaçırma Alarmı - Son Dakika
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Macaristan'da Uçak Kaçırma Alarmı

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Hafif uçağı çalan şüpheli, nükleer santral üzerindeki yasak bölgeye girdi, savaş uçakları havalandı.

Macaristan'da sıra dışı bir olay meydana geldi. 

ÖNCE UÇAĞI KAÇIRDI, SONRA NÜKLEER SANTRALE YÖNELDİ

24 yaşındaki bir şüpheli, Kalosca Havalimanı'nda park halinde bulunan Cessna 172 tipi bir küçük uçağı kaçırdı. Yerel basında yer alan haberlere göre şüpheli, uçakla ülkenin tek nükleer enerji santrali üzerindeki uçuşa yasak bölgeye girerek havada çeşitli manevralar gerçekleştirdi.

Macaristan'da Uçak Kaçırma Alarmı
 Kalosca Havalimanı

İKİ SAVAŞ UÇAĞI PEŞ PEŞE HAVALANDI 

Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, uçağın havalandıktan sonra Paks Nükleer Santrali üzerine yönelmesi sonrasında iki savaş uçağının acil havalandığını duyurdu. Ruszin-Szendi açıklamada, radar sistemlerinin izinsiz giriş yapan uçağı tespit etmesinin ardından müdahale için iki "Gripen" tipi savaş uçağının kaldırıldığını bildirdi.

Macaristan'da Uçak Kaçırma Alarmı

İNER İNMEZ YARDIM TALEP ETTİĞİ KİŞİNİN ARACINI ÇALMAYA ÇALIŞTI

Takibin başlamasının ardından uçak, birkaç dakika içinde nükleer santrale yaklaşık 20 kilometre mesafedeki bir ayçiçeği tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldı. İniş sırasında uçağın iniş takımları hasar gördü.

Uçağın kaçırıldığı Kalosca Havalimanı ve zorunlu iniş yapılan ayçiçeği tarlasından görüntüler paylaşan Macaristan polisi, iniş sırasında hafif yaralanan şüphelinin daha sonra tarlayı geçerek karayoluna çıktığını ve ardından yol üstünde yardım talep ettiği bir kişinin de aracını çalmaya çalıştığını yazdı. Polis açıklamasında, "Ancak bu kez başarılı olamadı ve yakalanarak polis merkezine götürüldü" ifadelerine yer verildi.

Macaristan'da Uçak Kaçırma Alarmı

Basında yer alan haberlerde 24 yaşındaki şüphelinin polis tarafından yakalandığında kafası karışık ve yönünü kaybetmiş gibi göründüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

Nükleer Santral, Macaristan, Güvenlik, 3. Sayfa, Enerji, Ulaşım, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Macaristan'da Uçak Kaçırma Alarmı - Son Dakika

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