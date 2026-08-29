Alkollü Sürücü Pompa Önünde Bayıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücü Pompa Önünde Bayıldı

Alkollü Sürücü Pompa Önünde Bayıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da alkollü sürücü, akaryakıt pompasında sızdı, sağlık ekipleri müdahale etti.

Aksaray'da yasal sınırın 11 katı üzerinde alkollü olarak kullandığı kamyonetle akaryakıt istasyonundaki pompaya yanaşan sürücü aşırı alkolün etkisiyle kafasını koyduğu direksiyonda sızıp kaldı. Sağlıkçı ve bekçilerin uzun uğraşlar sonucu uyandırdığı sürücü güçlükle ambulansa bindirilirken, pompa görevlisi sürücünün kamyonetine aldığı 4 bin liralık yakıtın ödemesini ambulans içine getirdiği pos cihazıyla tahsil etmeye çalıştı. İlginç anlar anbean kameralara yansıdı.

Olay, Çiftlik Mahallesi Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra 68 AHA 210 plakalı kamyonete binerek trafiğe çıkan Engin G., (39), bir akaryakıt istasyonuna girerek yakıt pompasına yanaştı. Pompacıya 4 bin liralık yakıt koymasını söyleyen Engin G. kafasını koyduğu direksiyonda sızıp kaldı. Pompa görevlisi bir süre uyandırmaya çalışsa da sürücünün uyanmaması üzerine durum bölgede görevli bekçilere bildirildi. Bekçiler olay yerine ambulans ve trafik ekibi istedi. Önce sağlıkçıların sonra da bekçilerin uzun uğraşlarla uyandırmaya çalıştığı alkollü sürücü güçlükle uyandırılabilirken, araçtan indirilerek sedyeye yatırılmaya çalışıldı. Sedyeye yatmak istemeyen sürücü tekrar kamyonete binmek istese de bekçiler tarafından ikna edilerek ambulansa alındı.

Yasal sınırın 11 katı üzerinde 2.33 promil alkollü çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince alkol metre üfletilen sürücü yasal sınırın 11 katı üzerinde 2.33 promil alkollü çıktı. Elindeki pos makinesi ile ambulans kapısında bekleyen pompacı ise sürücüye pos makinesini vererek ambulans içinde yakıt parasını tahsil etmeye çalıştı. Sürücü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yapılan sorgulamasında şahsın daha öncede alkollü araç kullanmaktan yakalandığı tespit edildi. 2. kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, 250 bin lira da para cezası kesildi. Kamyonet ise olay yerine çağırılan çekici marifeti ile otoparka çektirildi. Öte yandan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca sürücü hakkında adli işlem tahkikatı başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Pompa Önünde Bayıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı 24 saatte ikinci kez hedef aldı İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
İki ülke arasında ipler geriliyor Trump bu kez haritayı değiştirdi İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi
Sağanak İstanbul’u vurdu Peş peşe zincirleme kazalar Sağanak İstanbul’u vurdu! Peş peşe zincirleme kazalar
Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi

01:05
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı
22:46
Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun
Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun
21:44
Rusya, Kiev’deki kritik tesisi vurdu Gökyüzünden ateş yağdı
Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı
21:26
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
21:24
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke’den açıklama
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke'den açıklama
21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 01:51:03. #7.12#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Pompa Önünde Bayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement