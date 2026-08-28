İsrail'den Suriye'ye topçu saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Suriye'ye topçu saldırısı

İsrail\'den Suriye\'ye topçu saldırısı
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İsrail ordusu, Beyt Cinn yakınlarına 2 topçu atışıyla saldırı düzenledi. Can kaybı yok.

İsrail ordusunun, Suriye'nin Şam Kırsalı Valiliği sınırları içinde yer alan Beyt Cinn kasabası yakınlarındaki bir bölgeye 2 topçu atışı ile saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail, bölgesel güvenliği tehlikeye atan hamlelerini sürdürüyor. Suriye merkezli Şam Tv'de yer alan habere göre; İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Şam Kırsalı Valiliği sınırları içinde yer alan ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Beyt Cinn kasabası yakınlarındaki bir bölgeye 2 topçu atışı ile saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmezken, aynı noktanın bir gün önce de 3 top mermisi ile vurulduğu hatırlatıldı. İsrail merkezli "Times of Israel" internet gazetesi ise, IDF'nin başkent Şam yakınlarına hava saldırısı gerçekleştirdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Hedefin Şam Kırsalı Valiliği sınırları içinde yer alan Beyt Cinn kırsalı olduğu ve saldırının hava harekatı ile değil, yalnızca topçu atışlarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. IDF'den son saldırının amacına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

İsrail Ordusu, 3. Sayfa, Suriye, İsrail, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'den Suriye'ye topçu saldırısı - Son Dakika

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