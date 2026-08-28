Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi

Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a farklı mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, istifa kararını açıkladı. Tekke'nin istifa kararı yönetim tarafından kabul edilmedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Groupama Arena'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

TEKKE İSTİFA ETTİ

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tekke'nin sözleri şu şekilde:

"BU CEZAYI KENDİME VERMEK HAKKIM OLSUN"

"Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun."

"BÖYLE UYUYAMAM"

"Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok. Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama istifa ettim. Çünkü, oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıklar kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok."

"HERKES HAKKINI HELAL ETSİN"

"Bazen olmaz, o kadar güzel olmaz ki... Bir şeye karar vermek lazım. Camiamız bu tür şeyleri büyüterek gidiyor. Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, Avrupa'da da devam edecek. Bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal olsun."

"İLK DEFA TELEVİZYONDAN SÖYLÜYORUM"

"Yönetime istifamı söylemedim. İlk defa televizyonda söylüyorum. Kimse bilmiyor. Yayındakiler biliyor. Geldiğim gün, ayrıldığım gün... İyi tarafı var. Çok güçlü bir kadro, değer olarak değerli bir kadro. Trabzonspor'un adımlarını 1 adım ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma. Bazen bazı maçlar vardır, benim adıma öyle, ben bunu kabul edemem. Bu mağlubiyeti biri üzerine almak zorunda, ben alıyorum, doğrusu da bu. Yönetimimize, başkanımıza, bizi sevenlere teşekkür ederiz. Trabzonspor'un önü açık. Bunun adımını biz attık, ümidim çok var. Üzücü tarafı da Trabzon'dan ayrı olmak. Hayat böyle bir şey. Bazı şeyleri kabul etmeliyiz."

"NASİP BÖYLE BİR ŞEYDİR"

"Diyorum ya benim inancım böyle. Nasip böyle bir şeydir. Trabzonspor'a zarar verecek şekilde zorlamanın manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Herkes hakkını helal etsin. Bizden yana helal olsun."

YÖNETİM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtilerek, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir." denildi.

Açıklamada "Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır." ifadesine de yer verildi.

Ferencvaros, Fatih Tekke, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mahir Atlı Mahir Atlı:
    Hayatınız palavra… 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı
Ali Koç’un oğlundan Lyon’da duygusal sözler: Anlatamıyorum Ali Koç'un oğlundan Lyon'da duygusal sözler: Anlatamıyorum
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Dünyanın en büyüğüne gitti Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti

07:09
Sağanak İstanbul’u vurdu Peş peşe zincirleme kazalar
Sağanak İstanbul’u vurdu! Peş peşe zincirleme kazalar
02:45
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
23:44
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
23:19
Ferencvaros’a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek
Ferencvaros'a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek
21:46
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
21:43
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler
Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
20:38
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
18:55
Bakan Gürlek’ten İdris Naim Şahin’e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 07:55:30. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement