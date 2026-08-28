Bingöl'de Uçurumdan Düşen Araçta 4 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Uçurumdan Düşen Araçta 4 Ölü, 5 Yaralı

Bingöl\'de Uçurumdan Düşen Araçta 4 Ölü, 5 Yaralı
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Genç ilçesinde hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı; 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Genç ilçesine bağlı Servi Yazılı köyü yakınlarında meydana geldi. Yatansöğüt köyünden Yazılı köyüne giden Mehmet Akgönül yönetimindeki 23 ABR 942 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada demir yığını haline dönüşen araçta bulunan Hasan Bingöl, Osman Aslan, Barış Ayvaz ve sürücü Mehmet Akgönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan İ.A., C.T., B.A., M.A. ve A.B. ise bulundukları yerden çıkarılarak, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Uçurumdan Düşen Araçta 4 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Uçurumdan Düşen Araçta 4 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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