Salah transferi Trabzonspor\'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi

Trabzonspor'da Ferencvaros karşısında alınan ağır yenilginin ardından hareketli saatler yaşandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçını 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanşta rakibine 4-0 mağlup oldu. Mücadeleyi 9 kişi tamamlayan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda ederek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

FATİH TEKKE İSTİFASINI VERDİ

Ferencvaros karşısındaki 4-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke istifa kararı aldı. Tekke'nin kararını Trabzonspor yönetimine ilettiği ancak bordo-mavili yönetimin istifayı kabul etmediği belirtildi.

İSTİFANIN ARKASINDA SALAH VE TRANSFERLER Mİ VAR?

Fatih Tekke'nin istifa kararının yalnızca Ferencvaros yenilgisiyle bağlantılı olmadığı, Mohamed Salah ve diğer yıldız transferleri konusunda yaşanan gelişmelerin de kararda etkili olduğu değerlendirildi. Trabzonspor'un transfer gündemi ile Tekke'nin istifa kararının aynı döneme denk gelmesi sonrası "Salah Trabzonspor'u karıştırdı" yorumları yapıldı.

YÖNETİM TEKKE İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Trabzonspor yönetimi ise Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmeyerek teknik adamla yola devam etme yönünde tavır aldı. Avrupa Ligi'nden elenen bordo-mavililer, Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.