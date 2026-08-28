Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi - Son Dakika
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Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi

Salah transferi Trabzonspor\'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a rövanşta 4-0 mağlup olarak elenirken karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke istifasını yönetime sundu ancak bu karar kabul edilmedi. Tekke'nin kararının Salah ve yıldız transferleri konusunda yaşanan gelişmelerle bağlantılı olduğu değerlendirilirken, "Salah Trabzonspor'u karıştırdı" yorumları yapıldı.

Trabzonspor'da Ferencvaros karşısında alınan ağır yenilginin ardından hareketli saatler yaşandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçını 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanşta rakibine 4-0 mağlup oldu. Mücadeleyi 9 kişi tamamlayan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda ederek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

FATİH TEKKE İSTİFASINI VERDİ

Ferencvaros karşısındaki 4-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke istifa kararı aldı. Tekke'nin kararını Trabzonspor yönetimine ilettiği ancak bordo-mavili yönetimin istifayı kabul etmediği belirtildi.

Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi

İSTİFANIN ARKASINDA SALAH VE TRANSFERLER Mİ VAR?

Fatih Tekke'nin istifa kararının yalnızca Ferencvaros yenilgisiyle bağlantılı olmadığı, Mohamed Salah ve diğer yıldız transferleri konusunda yaşanan gelişmelerin de kararda etkili olduğu değerlendirildi. Trabzonspor'un transfer gündemi ile Tekke'nin istifa kararının aynı döneme denk gelmesi sonrası "Salah Trabzonspor'u karıştırdı" yorumları yapıldı.

Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi

YÖNETİM TEKKE İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Trabzonspor yönetimi ise Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmeyerek teknik adamla yola devam etme yönünde tavır aldı. Avrupa Ligi'nden elenen bordo-mavililer, Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi

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Son Dakika Spor Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Efem0909 Efem0909:
    Birine 2 birine 22 verirsen futbolcular oynamaz 6 0 Yanıtla
  • Oooo Oooo:
    Abi oralar başka bir kulvar En iyisi hamsiyle muhlamaya devam 5 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    yaşı gelmiş futbolcu almak pek mantıklı değil. 4 0 Yanıtla
  • özkan çetin özkan çetin:
    hocaya bu kadro 2 gomlek buyuk geldi , hoca bakti olmayacak bu kadroyla bile birsey yapamadın denilmesin diye , ufaktan yol aliyor .... 2 1 Yanıtla
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