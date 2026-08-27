Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik

Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 28-30 Ağustos'ta beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini artırdığını belirterek vatandaşları ateş yakmamaya ve şüpheli durumları 112'ye bildirmeye çağırdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini artırdığına dikkati çekerek vatandaşları uyardı.

MARMARA, EGE VE BATI AKDENİZ'DE ORMAN YANGINI RİSKİ ARTIYOR

Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirten Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti: "Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini artırıyor.

"KESİNLİKLE ATEŞ YAKMAYALIM"

Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken, unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir."

Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik - Son Dakika

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