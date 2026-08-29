Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
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Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü

Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü
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Bolvadin-Çay karayolunda Murat Kırbaş yönetimindeki otomobil, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen araçtaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Bolvadin - Çay karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 42 AGL 760 plakalı tır ile Çay istikametine doğru seyir halindeyken, aynı şeritte arkasından gelen Murat Kırbaş (36) yönetimindeki 34 DF 5278 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, tırın arkasında yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, jandarma ve Bolvadin Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Murat Kırbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç içerisinde sıkışan Kırbaş'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından vefat eden sürücünün cenazesi Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Otomobil, Bolvadin, Afyon, Yaşam, Kaza, Çay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika

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