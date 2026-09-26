Adana'da yaklaşık 100 desibel cırcır böceği sesi vatandaşları uyutmuyor - Son Dakika
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Adana'da yaklaşık 100 desibel cırcır böceği sesi vatandaşları uyutmuyor

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Adana\'da yaklaşık 100 desibel cırcır böceği sesi vatandaşları uyutmuyor
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Adana'da kentleşme, bakımsız parklar ve boş araziler cırcır böceği popülasyonunu artırdı; yaklaşık 100 desibellik sesler vatandaşları rahatsız ediyor. Gece uyuyamadıklarını belirten vatandaşlar, belediyeden ilaçlama bekliyor.

Adana'da iklim değişikliği, bakımsız parklar ve boş araziler nedeniyle popülasyonu artan cırcır böceğinin sesleri vatandaşları rahatsız ediyor. Vatandaşlar, gece saatlerinde yoğunlaşan cırcır böceği sesleri nedeniyle uyuyamadıklarını söyledi.

Adana'da çevre kirliliği ve iklim değişikliği nedeniyle cırcır böceklerinin popülasyonu arttı. Yaklaşık 100 desibel sese sahip cırcır böceğinin sesleri vatandaşların tepkisine neden oluyor. Uzmanlar ise popülasyon artışında iklim şartları ve kentleşmenin etkili olduğunu belirtti.

"Her vatandaş gibi rahat bir akşam geçirmeyi istiyoruz"

Vatandaşlardan Erol Ongun ise akşamları balkonlarda oturamadıklarını anlatarak, "Cırcır böceklerinin sesinden rahatsız oluyoruz, uçuyor, geliyor ve korkutuyor. Rahatsızlığımız var, ondan şikayetimiz var. Belediyenin buna el atmasını istiyoruz. Her vatandaş gibi rahat bir akşam geçirmeyi istiyoruz. Şimdiye kadar belediyeden hiçbir destek görmedik. Normalde geliyorlar, bodrumlara bir ilaç sıkıyorlar ve gidiyorlar. Belediyenin vatandaşlara yardımcı olmasını isteriz. Belediye bizden oy istiyorsa biz de kendilerinden bir çalışma bekleriz" şeklinde konuştu.

"Yüksek katlarda bile sesi fark ediyoruz"

Sevim Kaya ise akşamları çok rahatsız edici ses olduğunu söyleyerek, "Uyku esnasında bile, artık klimalar çalışmıyor, hava bir tık serinlediği için uyku esnasında fark ediyoruz. Yüksek katlarda bile sesi fark ediyoruz. Çalışma yapıldığını zannetmiyorum ama yapılmasını istiyoruz. Mahallede ilaçlama yapılmasını, çevre düzeni yapılmasını isterim. Adana Büyükşehir Belediyesine sesleniyorum, ilaçlama istiyoruz, rahat uyumak istiyoruz" dedi.

"Balkonlarımız hep bu böceklerle dolu"

Hatice Yılmazer ise cırcır böcekleri ile balkonlarında çok sık karşılaştıklarını vurgulayarak, "Mahallemizde biraz bakım ve temizlik istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi de gerekli önlemleri almalı, tarlaları ilaçlatmalı, yakılan tarlaları ilaçlatmalı. Bu görev kime düşüyorsa büyüklerimizden yardım istiyoruz. Komşularımız da aynı durumda, balkonlarımız hep bu böceklerle dolu" ifadelerini kullandı.

"Sesler bu yıl daha fazla dikkat çekti"

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Entomoloji Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Rifat Ulusoy ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, "Ağustos böceklerinin özellikle Temmuz sonu ve Ağustos ayı boyunca çıkardıkları sesleri dinledik. Yaz sonu ve Eylül başında ortaya çıkan, kışlaklara çekilmeye çalışan ve eş arayan cırcır böceklerinin sesleri de bunlara eklendi. Böylece yaklaşık 2,5 aylık süreçte bu böceklerin sesleri daha yoğun şekilde duyulmaya başladı ve daha önce fazla dikkat çekmeyen sesler, bu yıl herkesin fark ettiği bir duruma dönüştü" dedi.

"Boş araziler ve bakımsız parklar uygun yaşam alanı oluşturuyor"

Adana'da kentleşmenin arttığını dile getiren Ulusoy, "Kentleşmeyle birlikte oluşan boş araziler, bakımsız parklar, yol kenarlarındaki çalılık alanlar ve yeşil kuşaklar da cırcır böcekleri için uygun yaşam alanları oluşturuyor. Ayrıca doğal düşmanlarının azalması ve şehir ışıklarının bu böcekleri yerleşim alanlarına yönlendirmesi, insanların sesleri daha fazla duymasına neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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