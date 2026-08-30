YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır

YENİ Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın açılışında konuşan İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, iktidar hedefini anlatırken yaptığı dil sürçmesiyle unutulmayacak bir gafa imza attı. Sarıtaş, coşkulu konuşması sırasında “ İYİ Parti iktidara hazır” deyince, yanında bulunan partililer tarafından uyarıldı.

“KADIKÖY İKTİDARA HAZIR"

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Sarıtaş, YENİ Parti’nin iktidar hedefini anlatırken “Kadıköy iktidara hazır, İstanbul iktidara hazır, Türkiye iktidara hazır” ifadelerini kullandı.

Sarıtaş ardından partisinin adını söylemek isterken “İYİ Parti iktidara hazır” diyerek dil sürçmesi yaşadı.

“PARDON, YENİ PARTİ”

Yanında bulunan partilinin uyarısıyla yaptığı hatayı fark eden Sarıtaş, sözlerini gülümseyerek düzeltti. Sarıtaş, “Pardon, YENİ Parti... Bu dil sürçmesi çok fazla oluyor” ifadelerini kullandı.

Salonda bulunanların gülüşmesine neden olan anlar da kameraya yansıdı.

MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI

YENİ Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın açılışına İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile İstanbul milletvekilleri Suat Özçağdaş, Gökan Zeybek ve Ali Gökçek de katıldı. Açılışta “Direne direne kazanacağız” ve “İktidar, iktidar” sloganları atıldı.

Özgür Çelik ise konuşmasında YENİ Parti’nin iktidar hedefini vurgularken, İstanbul’da ilk yıl için 500 bin üye hedeflediklerini açıkladı.