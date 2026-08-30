Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti - Son Dakika
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Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti

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Batman’da spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, ölenlerden birinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeğeni Emine Yani olduğu öğrenildi. 5 çocuk annesi Yani’nin yüzmek için gittiği spor salonunda dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Bakan Şimşek’in, yeğeni için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere Batman’a gideceği bildirildi.

Batman’da özel bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı yangında yaşamını yitiren vatandaşlardan birinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi. 

30 KİŞİ MAHSUR KALDI

Yangın sırasında spor kompleksinin içerisinde bulunan 30 kişi içeride mahsur kaldı. Yangının söndürülmesi ve içeride kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti

VALİ CANALP: 2 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK, 1'İ AĞIR 9 YARALI VAR

Batman Valisi Ekrem Canalp, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Batman'da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangından 11 vatandaşımız etkilendi. 1'inin durumu ağır, 8'inin sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor. İtfaiye tekrar tekrar aramalarını yaptı. Başka herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı" dedi.

Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Batman'da bir spor salonunda meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yaşanan elim hadiseyi araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" denildi. 

Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti

BAKAN ŞİMŞEK'İN YEĞENİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan yangında yaşamını yitiren vatandaşlardan birinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Ahmet Şimşek'in kızı Emine Yani olduğu öğrenildi. Evli ve 5 çocuk annesi olduğu belirtilen Yani’nin, spor salonuna yüzmeye gittiği ve çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakan Şimşek'in Batman'a gideceği ve Yani için düzenlenecek cenaze törenine katılacağı bildirildi.

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Son Dakika Batman Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Diyaaddin Tuncer Diyaaddin Tuncer:
    Sana yapılan beddualar akrabandan çıkmış yazık oldu 0 1 Yanıtla
  • Halil aykır Halil aykır:
    Allah rahmet eylesin. 0 0 Yanıtla
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