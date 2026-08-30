Canlı anlatım: Samsun'da ilk gol 3. dakikada geldi - Son Dakika
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Canlı anlatım: Samsun'da ilk gol 3. dakikada geldi

Canlı anlatım: Samsun\'da ilk gol 3. dakikada geldi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada Fenerbahçe, 1-0 önde.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşıyor. 

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Celil, Elliot, Saikuba, Yalçın, Emre, Fatih.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.

CANLI ANLATIM:

13' Sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Oğuz kaleyi düşündü ancak Okan Kocuk topu kontrol etti.

9' Samsunspor’da Fatih sakatlanarak kendini yere bıraktı.

7' Fenerbahçe oyun üstünlüğünü sağladı, sağlı sollu ataklarla Samsunspor kalesine yükleniyor.

5' Greenwood enfes bir pasla Oğuz Aydın’ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı ancak Oğuz bu fırsatı değerlendiremedi. Dönen topa Vedat Muriqi vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı. Pozisyonun ardından 3 futbolcu yerde kaldı.

4' Fenerbahçe, sol kanattan gelişen atakta Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği topta Vedat'ın düzgün vuruşuyla Samsun'da 1-0 öne geçti.

3' GOOOLLL! Fenerbahçe maça golle başladı. Vedat Muriqi ağları sarsan isim oluyor. 

2' İrfan Can’ın ortasında Archie Brown kafayı vurdu, top auta çıktı. Fenerbahçe ilk dakikalarda etkili geldi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Samsunspor, Samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım: Samsun'da ilk gol 3. dakikada geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Vatan Türkiye Vatan Türkiye:
    irfan başını yakacak hoca .. inşallah beraber başka takımda sizleri görürüz . Bu fenere ismail hocanın kapasitesi yetmezzz. 2 0 Yanıtla
  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    ya irfan burada bomba yani patlatabilir bizi. brown da hata çok yapıyor. ama rakım samsun. asilirsak 5 atarız. sonucu göreceğiz. 1 0 Yanıtla
  • Kara kartal null Kara kartal null:
    hani sürpriz 0 0 Yanıtla
  • Murat Aygün Murat Aygün:
    ya ben anlamiyorum futboldan yada kimse anlamiyor! irfan canin nesi vsr gayet iyi ara paslari hicli kacislari oyuna hareket veriyor sonucta daha ne olacak 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz Mustafa Durmaz:
    hala irfan hala irfan 0 0 Yanıtla
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