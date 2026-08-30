Canlı anlatım: Samsun'da ilk gol 3. dakikada geldi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada Fenerbahçe, 1-0 önde.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Celil, Elliot, Saikuba, Yalçın, Emre, Fatih.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.
CANLI ANLATIM:
13' Sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Oğuz kaleyi düşündü ancak Okan Kocuk topu kontrol etti.
9' Samsunspor’da Fatih sakatlanarak kendini yere bıraktı.
7' Fenerbahçe oyun üstünlüğünü sağladı, sağlı sollu ataklarla Samsunspor kalesine yükleniyor.
5' Greenwood enfes bir pasla Oğuz Aydın’ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı ancak Oğuz bu fırsatı değerlendiremedi. Dönen topa Vedat Muriqi vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı. Pozisyonun ardından 3 futbolcu yerde kaldı.
4' Fenerbahçe, sol kanattan gelişen atakta Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği topta Vedat'ın düzgün vuruşuyla Samsun'da 1-0 öne geçti.
3' GOOOLLL! Fenerbahçe maça golle başladı. Vedat Muriqi ağları sarsan isim oluyor.
2' İrfan Can’ın ortasında Archie Brown kafayı vurdu, top auta çıktı. Fenerbahçe ilk dakikalarda etkili geldi.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.
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