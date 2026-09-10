İşten çıkarılınca belediyenin önünde tabanca ve kılıçla bekledi - Son Dakika
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İşten çıkarılınca belediyenin önünde tabanca ve kılıçla bekledi

İşten çıkarılınca belediyenin önünde tabanca ve kılıçla bekledi
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Kastamonu'da belediye binası önünde yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İşten çıkarıldığı öğrenilen bir kişi, elinde tabanca ve kılıçla belediye girişinde beklerken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrolde tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi.

Kastamonu Belediyesi binasının önünde elinde tabanca ve kılıçla bekleyen bir kişi, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Tabancanın kurusıkı olduğu belirlenirken, şahsın işten çıkarılmasının ardından eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

ELİNDE SİLAH VE KILIÇLA BEKLEDİ

Olay, Kastamonu Belediyesi binasının girişinde meydana geldi. Otomobiliyle belediye binasının önüne gelen şahıs, yanında bulunan tabanca ve kılıçla giriş kapısının önünde beklemeye başladı. 

İşten çıkarılınca belediyenin önünde tabanca ve kılıçla bekledi

Şahsı bu şekilde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belediye binasına polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, elinde tabanca ve kılıç bulunan şahsı gözaltına aldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle belediye önündeki hareketlilik sona erdi.

İŞTEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE EYLEM YAPMIŞ

Yapılan ilk incelemelerde şahsın, işten çıkarılması nedeniyle belediye önünde bu eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşten çıkarılınca belediyenin önünde tabanca ve kılıçla bekledi

TABANCANIN KURUSIKI OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın elindeki tabancanın kurusıkı olduğu tespit edildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kastamonu Belediyesi, Yerel Haberler, Kastamonu, Polis, Son Dakika

Son Dakika Kastamonu İşten çıkarılınca belediyenin önünde tabanca ve kılıçla bekledi - Son Dakika

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