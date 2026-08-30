Fenerbahçe, Samsunspor karşısında penaltı bekledi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Samsunspor karşısında penaltı bekledi

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında penaltı bekledi
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Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 5. dakikada Vedat Muriqi'nin yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Samsunspor’a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmanın henüz başında yaşanan tartışmalı bir pozisyonla gole yaklaştı ve penaltı bekledi.

VEDAT MURIQI YERDE KALDI

Mücadelenin 5. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Vedat Muriqi, kaleye şutu sonrası Gabriele Guarino ve Celil Yüksel ile girdiği mücadelede yerde kalarak sakatlık yaşadı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet bu pozisyonda penaltı kararı bekleyerek maçın hakemine yoğun itirazda bulundu. Karşılaşmanın hakemi pozisyonu bir süre süzdükten sonra oyunu devam ettirirken, bu anlar maçın ilk dakikalarında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Vedat Muriqi, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Samsunspor karşısında penaltı bekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    allah carpsin oaihmenin pozisyonu penalti ise bu yuzde 500 penalti 3 0 Yanıtla
  • Fatih AVŞAR Fatih AVŞAR:
    4 senedir hep aynı senaryo.. vermeyin bakalım ana bu sene hedefinize ulasamayacaksiniz 2 0 Yanıtla
  • Serkan Gençtürk Serkan Gençtürk:
    sen Fenerbahçelimisin kırmızıyı vermedi onun içinde haber yapsana 0 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Oğuz’un pozisyonu yüzdeyüz sarı kart hakem faul bile vermedi, hakemin niyeti bariz, eline düşerse feneri yakar 0 0 Yanıtla
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