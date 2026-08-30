Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü - Son Dakika
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Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü

Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
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KKTC’nin Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi su alarak alabora oldu. Kazanın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, sivil tekneler ve helikopterler sevk edilirken, hastaneler de olası yaralılara müdahale için alarma geçirildi. Kurtarılan kazazedelerden birinin denizin ortasında son mesajı olduğunu belirttiği görüntülerde, “Hakkınızı helal edin. Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü. Battık…” sözleri dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında, 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisi su alarak alabora oldu. Kazanın ardından Sahil Güvenlik ekipleri, sivil tekneler ve helikopterlerin katılımıyla geniş çaplı kurtarma operasyonu başlatıldı.

BÖLGEDE ALARM VERİLDİ

Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sivil teknenin ve helikopterin katıldığı kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olayın ardından bölgedeki hastaneler de olası yaralılara müdahale etmek üzere teyakkuza geçirildi.

DENİZİN ORTASINDA SON MESAJINI KAYDETTİ: KAPTAN İNADINA HIZLI HIZLI SÜRDÜ

Denizin ortasında kurtarılan bir grup yolcunun bulunduğu teknede çekilen görüntülerde, kazazedelerden birinin yaşadığı korku ve şaşkınlık dikkat çekti.

Kamera karşısında konuşan ve son mesajını aktardığını belirten kazazedenin, “Hakkınızı helal edin. Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü. Battık… Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı, bu da oldu” dediği görüldü.

Sahil Güvenlik, Kıbrıs, Gündem, Güncel, Girne, Son Dakika

Son Dakika KKTC Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    Allah yardımcıları olsun inşallah. 4 0 Yanıtla
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