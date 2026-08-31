İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı - Son Dakika
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İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı

İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunarak transfere değindi ve ''Sadece U23 alabiliriz'' dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"SAMSUNSPOR İYİ BİR TAKIM"

Maçı değerlendiren İsmail Kartal, "Samsunspor iyi bir takım. Ligde aldığı puanları göz önünde bulundurursak ne yapmak istediğini bilen, organize ataklar geliştiren, deneyen bir takım. Sürekli kapanan, oyunu bozan bir takım değil. Maç kazanmak isteyen bir takım. Bunu tespit ettik. İlk devre çok pozisyon bulduk. Ceza sahası içinde çoğalamadık. Daha fazla gol atabilirdik. Oğuz'un müthiş driplingi sonrası golüyle takım rahatladı. Oyunu kontrol altına almaya çalıştık. 2-0 kazandık, çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı

"3 PUAN İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Sezon başından beri çalışıyoruz, kanat oyunlarımızın, beklerimizin, 6-8-10 ve forvet bağlantılarına çalışıyoruz. İlk devre bunları yaptık. Yapınca gol geldi. Daha fazla gol atabilirdik. Samsunspor'a karşı bunları yapmak zor. İyi, organize, koşan, mücadele eden bir takım. 3 puan için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı

"SADECE U23 ALABİLİRİZ''

Transfer konusuna da değinen Kartal, ''Tabii ki transferde her şey olabilir. Şu anda sadece 23 yaş altı oyuncu alabiliriz. Kontenjandan dolayı U23 dışında bir transfer yapamıyoruz.'' şeklinde konuştu. 

İsmail Kartal, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    İbrahim hacıfeneroğlu desteğiyle fener bir süre daha gider. 0 0 Yanıtla
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