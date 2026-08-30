Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı - Son Dakika
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Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı

Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran\'ın Lark Adası’na saldırı
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ABD ile İran arasındaki haftalardır süren askeri sessizlik, Washington’ın Hürmüz Boğazı’nda stratejik konumda bulunan Lark Adası’na düzenlediği saldırıyla bozuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırıyı doğrularken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının, ABD’nin İran’a karşı askeri operasyonlar yerine ekonomik baskıyı öne çıkardığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

ABD ile İran arasındaki çatışmada haftalardır süren görece askeri sessizlik bozuldu. ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda stratejik öneme sahip Lark Adası'na saldırı düzenledi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Haberde, patlamanın tam yeri ve nedeninin henüz belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği, ek haberlerin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI DOĞRULADI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası'nda bir noktaya insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini belirtti. Tesnim, gayri resmi kaynaklara göre, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) da ABD ordusunun Lark Adası'na saldırı düzenlediğini doğrulayarak ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. DMO'dan yapılan açıklamada, Lark Adası'na saldırının "Amerikan-siyonist düşman" tarafından düzenlendiği bildirildi. 

Açıklamada, Lark Adası'nı hedef alan saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtilerek, saldırıya karşılık verileceği kaydedildi. Açıklamada saldırının, "ABD ve İsrail’in bölgedeki itibar kaybı ve iç sorunları nedeniyle kötü rollerini yeniden canlandırma ve kamuoyunu yönlendirme" çabası olduğu savunuldu.

ABD SALDIRILARI DURDURMUŞTU

Lark Adası'na yönelik saldırı, Washington yönetiminin İran konusunda askeri seçeneklerden ziyade ekonomik baskıyı öne çıkardığı bir dönemde geldi. ABD ile İran arasında haftalardır karşılıklı hava saldırısı yaşanmazken, Hürmüz Boğazı çevresinde gemilere yönelik saldırılar devam ediyordu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 24 Ağustos'ta, İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmek amacıyla "ekonomik dışlama" operasyonu başlattıklarını, İran ile iş yapmaya devam eden ülkelerin de ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Axios'da yer alan haberde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, müttefik ülkelere Washington'ın kısa vadede İran'a yönelik yeni ve kapsamlı bir askeri operasyon düzenlemeyeceği mesajını verdiği öne sürülmüştü. Buna göre ABD, Tahran üzerindeki baskıyı deniz ablukası ve yeni ekonomik yaptırımlarla artırmayı planlıyordu.

Buna rağmen Washington, İran'ın yeni bir saldırı düzenlemesi halinde askeri karşılık verme ihtimalini rafa kaldırmamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki mayınların temizlendiğini açıklayarak, bölgeye yeniden mayın döşenmesi halinde bunu yapan İran gemilerinin vurulacağı uyarısında bulunmuştu.

LARK ADASI NEDEN ÖNEMLİ?

İran kıyılarının açıklarında bulunan Lark Adası, Hürmüz Boğazı'nın en kritik geçiş noktalarından birine hakim konumda. Bu özelliği nedeniyle ada, İran'ın bölgedeki askeri faaliyetlerinde önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.

İran'ın Lark Adası üzerinden Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini gözetlediği, sürat teknelerini konuşlandırdığı ve gerektiğinde deniz mayınları kullanarak gemilerin geçişini tehdit edebildiği ifade ediliyor. Ada, bu özellikleri nedeniyle Tahran'ın boğaz üzerindeki askeri kontrolünü destekleyen stratejik noktalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Washington, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı - Son Dakika

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