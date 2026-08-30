Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum - Son Dakika
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Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum

Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek\'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında resen soruşturma başlatmasının ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten ilk açıklama geldi. Gökçek, “Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından Gökçek, sosyal medya hesabından açıklama yaparak savcılığa gerekli bilgileri vereceğini söyledi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında Gökçek hakkında yer alan iddialara dikkat çekildi.

Başsavcılık, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönündeki iddiaların soruşturma kapsamında inceleneceği belirtildi.

İDDİALAR MURAT AĞIREL'İN YAYININDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Soruşturma, gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ailesinin Almanya'daki şirketleri, gayrimenkul yatırımları ve para transferlerine ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından geldi.

Ağırel'in  iddialarına göre, Gökçek ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen HAMAG GmbH adlı şirket üzerinden Almanya'da milyonlarca avroluk gayrimenkul yatırımları gerçekleştirildi. Şirketin 2022'de 30 bin avro sermayeyle kurulduğu, daha sonraki dönemde Türkiye'den yüksek tutarlı para transferleri aldığı ve Düsseldorf'ta milyonlarca avro değerinde bir taşınmaz satın aldığı ileri sürüldü.

İddiaların soruşturma konusu yapılmasıyla birlikte söz konusu para transferlerinin kaynağı ve yurt dışındaki şirketlerle bağlantılı işlemlerin niteliğinin araştırılması bekleniyor.

GÖKÇEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Soruşturma haberinin ardından Melih Gökçek, kendisine yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Gökçek, “Biraz önce medyaya intikal eden bilgilere göre Ankara Başsavcılığı, Murat Ağırel’in benim hakkımdaki iddiaları ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştır” dedi.

Gökçek açıklamasının devamında, “Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İDDİALARIN HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SORACAĞIM” DEMİŞTİ

Gökçek, soruşturma öncesinde de Ağırel'in gündeme getirdiği iddiaları reddetmiş ve bunları “iftira” olarak nitelendirmişti. Eski ABB Başkanı, iddialara ilişkin hukuki süreç başlatacağını açıklamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Başsavcılığı, Murat Ağırel, Melih Gökçek, Son Dakika

Son Dakika Ankara Büyükşehir Belediyesi Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Yargı tam bağımsız olsaydı nasıl emanet ediyordun görürdük elime mikrofon alıp da muhterem hoca efendi diye bağıran ben değildim veya defne joy foster a muhterem fettullah gülen hoca efendiye nasıl fetö dersin ben sana lakap takıyor muyum diye kızan da ben değildim sayın başkan 0 0 Yanıtla
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