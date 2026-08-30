Bağımsızlık ateşinin yandığı gün: 30 Ağustos büyük zaferi 104 yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağımsızlık ateşinin yandığı gün: 30 Ağustos büyük zaferi 104 yaşında

Bağımsızlık ateşinin yandığı gün: 30 Ağustos büyük zaferi 104 yaşında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında 26 Ağustos 1922’de Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da kazanılan kesin zaferle tarihe geçti. İşgal altındaki Anadolu’nun kurtuluşunda dönüm noktası olan ve Cumhuriyet’e giden yolu açan Büyük Zafer, 104. yılında aynı gurur ve coşkuyla kutlanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında 26 Ağustos 1922’de Kocatepe’de başlayan ve 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da kesin bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, 104. yılında aynı gururla kutlanıyor. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından paylaşılan Anadolu toprakları, Türk ordusunun 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki direnişi ve ardından gelen Büyük Taarruz ile yeniden vatan kılındı.

"HATTI MÜDAFAA YOKTUR" İLKESİNDEN BÜYÜK TAARRUZA

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri donanmalarının İstanbul'a demirlemesi, Fransızların Adana'yı, İngilizlerin çeşitli bölgeleri ve Yunan ordusunun 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgali, Anadolu'da Kuvayımilliye ateşini yaktı. İşgal ordularının 1921'de Polatlı'ya kadar ilerlemesi üzerine Mustafa Kemal Paşa, savaşın seyrini değiştiren o tarihi emri verdi: "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır."

22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi ile düşmanı durduran Türk ordusu, bir yıllık hazırlık sürecinin ardından savunma pozisyonundan çıkarak taarruz aşamasına geçti.

Bağımsızlık ateşinin yandığı gün: 30 Ağustos büyük zaferi 104 yaşında

ŞAFAK VAKTİNDE KOCATEPE: 26 AĞUSTOS SABAHI

26 Ağustos 1922 sabahı Başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Afyonkarahisar sınırlarındaki Kocatepe'de yerini aldı. Şafak vakti topçu atışlarıyla başlayan harekâtın ilk gününde Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi düşmandan temizlendi. 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar işgalden kurtarılırken, 29 Ağustos itibarıyla düşmanın 5'inci tümeni etkisiz hale getirildi.

30 Ağustos sabahı Zafertepe Çalköy’de verilen nihai taarruz emriyle Dumlupınar'da Yunan birlikleri çembere alınarak tamamen imha edildi. Yunan ordusunun üst düzey isimleri General Trikopis ve General Diyenis esir düştü veya bölgeden kaçtı.

Bağımsızlık ateşinin yandığı gün: 30 Ağustos büyük zaferi 104 yaşında

TARİHE GEÇEN EMİR: İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ'DİR!

Büyük Zafer'in hemen ardından 31 Ağustos'ta Zafertepe Çalköy’de kırık bir kağnı arabasının üzerinde haritayı açan komuta kademesi, düşmanın yeniden toparlanmasını engellemek için hedefi İzmir olarak belirledi. Mustafa Kemal Paşa, 1 Eylül'de Dumlupınar'da yayımladığı bildiride ordulara tarihi hedefini gösterdi: "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"

Bu emrin ardından üç koldan ilerleyen Türk birlikleri; 1 Eylül'de Gediz ve Uşak'ı, 2 Eylül'de Eskişehir'i, 6 Eylül'de Balıkesir'i, 8 Eylül'de Manisa'yı geri aldı ve 9 Eylül'de İzmir'de düşmanı denize dökerek harekâtı başarıyla tamamladı.

Bağımsızlık ateşinin yandığı gün: 30 Ağustos büyük zaferi 104 yaşında

ÇİĞİLTEPE'NİN KAHRAMANI: ALBAY REŞAT BEY'İN AĞIR BEDELİ

Taarruzun en dramatik anlarından biri 57'nci Tümen Komutanı Albay Reşat Bey'in yaşadıkları oldu. 27 Ağustos'ta Çiğiltepe'yi yarım saat içinde alacağına dair Mustafa Kemal Paşa'ya söz veren Reşat Bey, hedefine zamanında ulaşamayınca derin bir üzüntü yaşadı. Başkomutanlık makamına "Yarım saat zarfında o mevkiyi almaya size söz verdiğim halde, sözümü yapamamış olduğumdan dolayı yaşayamam" notunu bırakan Albay Reşat Bey, yaşamına son verdi. Bu acı olaydan sadece 15 dakika sonra Çiğiltepe Türk askerleri tarafından ele geçirildi.

Bağımsızlık ateşinin yandığı gün: 30 Ağustos büyük zaferi 104 yaşında

"CUMHURİYETİN TEMELİ BURADA SAĞLAMLAŞTIRILDI"

Zaferden iki yıl sonra, 30 Ağustos 1924’te Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nın temel atma töreni için Zafertepe Çalköy'e dönen Büyük Önder Atatürk, 30 Ağustos'un tarihi misyonunu şu sözlerle özetledi:

"Besbellidir ki yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, Cumhuriyet'imizin ölümsüz koruyucularıdır."

İlk kez 1926 yılında Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanan 30 Ağustos, bağımsızlık mücadelesinin en büyük sembolü olarak 104. yılında da aynı coşkuyla yaşatılmaya devam ediyor.

Bağımsızlık ateşinin yandığı gün: 30 Ağustos büyük zaferi 104 yaşında

Mustafa Kemal Atatürk, Dumlupınar, Ağustos, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Bağımsızlık ateşinin yandığı gün: 30 Ağustos büyük zaferi 104 yaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Zonguldak’ta ’üşüdüklerini’ öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar
Galatasaray’ın iki rakibi karşılaştı PSG’den inanılmaz geri dönüş Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş
Galatasaray transfer bombasını patlattı Rafael Leao İstanbul’a geliyor Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor
Meteoroloji alarm verdi 26 il için sarı ve turuncu kod: Sel ve su baskınına dikkat Meteoroloji alarm verdi! 26 il için sarı ve turuncu kod: Sel ve su baskınına dikkat
Milyonları ilgilendiriyordu Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi

00:35
Okan Buruk’tan transfer müjdesi
Okan Buruk'tan transfer müjdesi
00:20
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek’ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
00:18
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama
Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
00:06
Göztepe’den Galatasaray maçı hakemine tepki
Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
23:30
Galatasaray, Göztepe’yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi
Galatasaray, Göztepe'yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi
23:06
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
22:51
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
22:46
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Korkak ve çürümüş zihniyet
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Korkak ve çürümüş zihniyet
22:29
Mekke’nin ardından Suriye’de: Toz fırtınası gökyüzünü kızıl renge çevirdi
Mekke'nin ardından Suriye'de: Toz fırtınası gökyüzünü kızıl renge çevirdi
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
21:38
Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu’nun MASAK kayıtlarında dikkat çeken para trafiği
Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun MASAK kayıtlarında dikkat çeken para trafiği
21:08
Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
20:43
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
20:20
Macaristan’da küçük uçak kaçıran şüpheli, nükleer santral üzerindeki bölgeye girdi
Macaristan’da küçük uçak kaçıran şüpheli, nükleer santral üzerindeki bölgeye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 07:53:41. #7.12#
SON DAKİKA: Bağımsızlık ateşinin yandığı gün: 30 Ağustos büyük zaferi 104 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement