Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Zafer Bayramı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti. “Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye’yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir” diyen Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, “Bundan 104 yıl önce, türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Bundan 104 yıl önce, türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır” dedi.

"Başkomutan Meydan Muharebesi" olarak tarihe geçen Büyük Zafer’in 104’üncü yıldönümü olduğunu belirten Erdoğan, “30 Ağustos Zaferi’yle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın mesajının devamı şu şekilde;

"Bundan 104 yıl önce, türlü imkânsızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikâyeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere, dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye; ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır.

“TÜRKİYE'Yİ KUTLU MÜCADELESİNDEN HİÇ KİMSE VAZGEÇİREMEYECEK”

Bugün, zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. ‘Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe’ Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Büyük Zafer’in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedî muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

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