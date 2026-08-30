Cem Yılmaz yoğun bakımda! Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Çanakkale'deki evinde şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle fenalaşan ünlü komedyen Cem Yılmaz, ağır bir kalp krizi geçirdi. Zamanla yarışılan operasyonda acil müdahaleyle hayata döndürülen 53 yaşındaki sanatçıya el bileğinden stent takıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktor, tablonun ciddiyetini "Geçirilebilecek en büyük krizlerden biri" sözleriyle özetlerken, Yılmaz'ın yoğun bakımdaki durumunun stabil olduğu açıklandı.

EVİNDE FENALAŞTI

53 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde dinlendiği sırada aniden başlayan ve giderek şiddetlenen göğüs ağrısı üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'a yapılan ilk tetkiklerde, tablonun ciddi bir kalp krizi olduğu anlaşıldı. İlçedeki sağlık ekiplerinin yaptığı kritik ilk müdahalenin ardından zamanla yarış başladı. Yılmaz, daha kapsamlı bir operasyon için ambulansla hızla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

40 DAKİKALIK KRİTİK MÜDAHALE: EL BİLEĞİNDEN STENT TAKILDI

ÇOMÜ Tıp Fakültesi'ne bilinci açık bir şekilde ulaştırılan sanatçı, zaman kaybedilmeden Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ve uzman ekibi tarafından anjiyo laboratuvarına alındı. El bileğinden girilerek gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 dakika süren hassas operasyonla, kalbin ön yüzünü besleyen tıkalı ana damara balon ve stent uygulandı. İlk yardım zincirinin kusursuz işlemesi sayesinde, kalp dokusunda herhangi bir çürüme veya kalp yetersizliği gelişmeden tıkanıklık başarıyla açıldı.

PROF. DR. AKŞİT: BÜYÜK BİR KRİZLE GELDİ, HIZLI YÖNLENDİRME HAYAT KURTARDI

Operasyonun ardından basının karşısına geçen Prof. Dr. Ercan Akşit, tehlikenin boyutunu ve sürecin detaylarını şu sözlerle gözler önüne serdi:

"Cem Bey bize bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Anjiyosu çok güzel geçti, 40 dakika içinde işlemi tamamlayıp yatağına aldık. Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler, ambulansımız çok hızlı yönlendirmiş. Hastaya iki saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden, kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağına aldık. Durumu böyle stabil giderse iki gün sonra taburcu olabilir."

BAKANLIKTAN VE AİLEDEN RAHATLATAN MESAJLAR

Başarılı geçen operasyonun ardından devletin zirvesinden ve aile üyelerinden peş peşe rahatlatıcı açıklamalar geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tıbbi müdahalelerin başarıyla sonuçlandığını, sanatçının genel durumunun iyi olduğunu ve koroner yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirterek şifa dileklerini iletti.

Süreç boyunca hastanede bekleyen ağabey Can Yılmaz ise kamuoyunun endişelerini gideren şu mesajı paylaştı:

"Cem Yılmaz’ın durumu iyi. Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz."