Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nden (MAK), Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait milyonlarca avro değerindeki elmas kolyenin çalındığı bildirildi.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, dün öğleden sonra ziyaretçi gibi müzeye giren 2 kişi, sergilendiği vitrini çekiçle kırarak kolyeyi alıp kaçtı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, müzedeki ve çevredeki cadde ile metro istasyonlarındaki güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı.

Olay sırasında sergi salonunda bulunan görgü tanıklarının da ifadelerine başvuruldu.

Polis, şüphelilerin hangi eseri çalacaklarını önceden bildiklerini değerlendirirken, devam eden soruşturma nedeniyle hırsızlığın sipariş üzerine yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Şüpheliler aranıyor

Polis, güvenlik kameralarından şüphelilere ait görüntülerin elde edildiğini ve 2 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Olayın ardından geçici olarak kapatılan sergi ise polisle yapılan güvenlik değerlendirmesinin ardından yeniden ziyarete açıldı.

MAK'tan yapılan açıklamada, serginin güvenli şekilde faaliyet göstermesi için gerekli koşulların sağlandığı ifade edildi.

Kolye 2016'da 4,3 milyon dolara satılmıştı

Polis, çalınan eserin Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait dünyaca ünlü elmas kolye olduğunu doğruladı ancak kolyenin günümüzdeki değerine ilişkin bilgi vermedi.

Müzayede evi Sotheby's'in verilerine göre, kolye 10 yıl önce New York'ta düzenlenen açık artırmada 4,3 milyon dolara satılmıştı.

Paris merkezli lüks mücevher şirketi tarafından 1939'da hazırlanan kolyede 600'den fazla elmas bulunuyor.

Yaklaşık 500 eserin bulunduğu sergide, Paris merkezli lüks mücevher şirketinin 120 yıllık 300'den fazla eseri ile MAK koleksiyonundan 200'ü aşkın parça yer alıyor.