Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Venezuela devlet televizyonu VTV'ye konuşarak anlaşmanın detaylarını paylaşan Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile varılan mutabakatın 25 yıl boyunca geçerli olacağını açıkladı. Günlük petrol üretimini 1,5 milyon varilin üzerine çıkarmayı amaçladıklarını belirten Rodriguez, bu sayede satılan her varilden yaklaşık 19 doların doğrudan Venezuela kasasına gireceğini vurguladı.

Varil fiyatının 65 dolar üzerinden hesaplanması halinde, Venezuela'nın bu anlaşmadan elde edeceği toplam gelirin 209 milyar 335 milyon dolara ulaşması öngörülüyor. Rodriguez, hedeflerinin Chevron, Repsol, Eni, Shell ve BP gibi küresel enerji devlerini de kapsayan yeni anlaşmalarla ülkeyi tam bir "enerji gücü" haline getirmek olduğunu ifade etti.

ORİNOCO PETROL KUŞAĞI'NDA YENİ DÖNEM

Dev proje, ülkenin doğusu ve orta doğusunda 55 bin kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan Orinoco Petrol Kuşağı'ndaki 8 ham sahada yapılacak geliştirmeleri kapsıyor. Anlaşmada en az yüzde 16 imtiyaz hakkı ve yüzde 34 gelir vergisi oranının belirlendiğini aktaran Rodriguez, bu şartların yaptırımlar nedeniyle ağır darbe alan ekonominin toparlanmasını hızlandıracağını kaydetti.

Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğinin sözünü veren Rodriguez, "Vatandaşlarımızın ne kadar yatırım yapıldığını, ne kadar üretim gerçekleştirildiğini, devletin elde ettiği geliri ve işletmeciler için şartların neler olduğunu bilmeye hakkı var" dedi. Ayrıca, anlaşmaya rağmen Venezuela'nın kaynakları üzerindeki mülkiyet ve egemenlik haklarının korunduğunun kesin olarak bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD'DEN SERMAYE VE TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Sektörün yeniden canlanması için ABD'nin sermaye, teknoloji ve operasyonel kapasite sağlayacağını belirten Rodriguez, anlaşmanın hayata geçmesindeki çabalarından ötürü ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkürlerini iletti. Rodriguez, her iki tarafın da sürece en iyi yapabildiği katkıyı sunduğunu vurguladı.

TRUMP: DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK PETROL ANLAŞMASI

Anlaşmaya ilişkin ABD cephesinden de iddialı açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, varılan mutabakatı "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması" olarak tanımladı.

Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bir bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını ifade eden Trump; Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bu süreçte son derece yakın ve koordineli bir çalışma yürüttüğünü belirtti.