Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile 25 yıl sürecek ve ülke ekonomisine devasa bir katkı sağlayacak yeni bir petrol anlaşmasına imza attıklarını duyurdu. Günlük 1,5 milyon varil üretimin hedeflendiği projeden Venezuela'nın 209 milyar doları aşkın gelir elde etmesi beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump mutabakatı "Dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması" olarak nitelendirdi.

Venezuela devlet televizyonu VTV'ye konuşarak anlaşmanın detaylarını paylaşan Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile varılan mutabakatın 25 yıl boyunca geçerli olacağını açıkladı. Günlük petrol üretimini 1,5 milyon varilin üzerine çıkarmayı amaçladıklarını belirten Rodriguez, bu sayede satılan her varilden yaklaşık 19 doların doğrudan Venezuela kasasına gireceğini vurguladı.

Varil fiyatının 65 dolar üzerinden hesaplanması halinde, Venezuela'nın bu anlaşmadan elde edeceği toplam gelirin 209 milyar 335 milyon dolara ulaşması öngörülüyor. Rodriguez, hedeflerinin Chevron, Repsol, Eni, Shell ve BP gibi küresel enerji devlerini de kapsayan yeni anlaşmalarla ülkeyi tam bir "enerji gücü" haline getirmek olduğunu ifade etti.

ORİNOCO PETROL KUŞAĞI'NDA YENİ DÖNEM

Dev proje, ülkenin doğusu ve orta doğusunda 55 bin kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan Orinoco Petrol Kuşağı'ndaki 8 ham sahada yapılacak geliştirmeleri kapsıyor. Anlaşmada en az yüzde 16 imtiyaz hakkı ve yüzde 34 gelir vergisi oranının belirlendiğini aktaran Rodriguez, bu şartların yaptırımlar nedeniyle ağır darbe alan ekonominin toparlanmasını hızlandıracağını kaydetti.

Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğinin sözünü veren Rodriguez, "Vatandaşlarımızın ne kadar yatırım yapıldığını, ne kadar üretim gerçekleştirildiğini, devletin elde ettiği geliri ve işletmeciler için şartların neler olduğunu bilmeye hakkı var" dedi. Ayrıca, anlaşmaya rağmen Venezuela'nın kaynakları üzerindeki mülkiyet ve egemenlik haklarının korunduğunun kesin olarak bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD'DEN SERMAYE VE TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Sektörün yeniden canlanması için ABD'nin sermaye, teknoloji ve operasyonel kapasite sağlayacağını belirten Rodriguez, anlaşmanın hayata geçmesindeki çabalarından ötürü ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkürlerini iletti. Rodriguez, her iki tarafın da sürece en iyi yapabildiği katkıyı sunduğunu vurguladı.

TRUMP: DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK PETROL ANLAŞMASI

Anlaşmaya ilişkin ABD cephesinden de iddialı açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, varılan mutabakatı "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması" olarak tanımladı.

Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bir bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını ifade eden Trump; Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bu süreçte son derece yakın ve koordineli bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Delcy Rodriguez, Donald Trump, ABD Başkanı, Venezuela, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet ali Çarşıbaşı Mehmet ali Çarşıbaşı:
    Eee...Amerikanın bu işten kazancı ne kadar olacak.Dünya tarihinin Asıl vurgunu nedir... 0 0 Yanıtla
  • Ergün Öz Ergün Öz:
    halk yine sefalete devam kazanan abd oldu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Zonguldak’ta ’üşüdüklerini’ öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı

09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zafer Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı
08:15
Cem Yılmaz yoğun bakımda Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cem Yılmaz yoğun bakımda! Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
07:30
Bağımsızlık ateşinin yandığı gün: 30 Ağustos büyük zaferi 104 yaşında
Bağımsızlık ateşinin yandığı gün: 30 Ağustos büyük zaferi 104 yaşında
00:20
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek’ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
23:06
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
22:51
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 09:32:04. #7.13#
SON DAKİKA: Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement