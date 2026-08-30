Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Bakırköy'deki özel bir güzellik polikliniğinde kadın müşterilerin gizlice çekilen mahrem görüntülerinin Telegram ve X üzerinden para karşılığı satıldığı skandala ilişkin soruşturma derinleşiyor.

CİHAZLARA GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ KURMUŞLAR

Müştekiler A.K.Ş., M.Y., B.M.A. ve F.C.K.'nin şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’nde faaliyet gösteren Fatma Özçalışkan Özel Medfa Poliklinliği’nde arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirilmiş aktif halde 1 adet RIP cihazı, sökülmüş halde 6 adet RIP cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İş yeri sahibi Fatma Özçalışkan'ın söz konusu kameralı cihazları adli arama öncesinde resmi kurumlara teslim etmeyip depoda sakladığı tespit edildi.

"SECRET TV +18" HESABINDAN 14 BİN VİDEO SATILDI

Emniyet güçlerinin yaptığı ilk dijital incelemelerde skandalın boyutları gözler önüne serildi. Sistemde toplam 14 bin video kaydının bulunduğu ve bu mahrem görüntülerin "Secret TV +18" isimli Telegram kanalı ile X platformu üzerinden belirli bir ücret karşılığında abonelere izletildiği belirlendi.

İŞ YERİ SAHİBİ VE KURULUMU YAPAN ZANLI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Fatma Özçalışkan, kamera kayıt sistemini kuran Emrah Selim Cansever ve bir şüpheli daha gözaltına alındı. "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ve "Müstehcenlik" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen Özçalışkan ile Cansever çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI: SÖKÜLEN DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Görüntülerin dijital platformlarda satılmasıyla bağlantısı olduğu tespit edilen A.Ç. (30) isimli bir diğer şüpheli ise Küçükçekmece’deki ikametine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

"SATIŞI YAPANLAR KADAR SATIN ALANLAR DA TESPİT EDİLEBİLİR"

Soruşturmanın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Muhabiri Sena Gürbıyık, mağdur sayısının oldukça yüksek olabileceğine dikkat çekerek şu bilgileri aktardı:

"Mağdur sayısı henüz tam olarak bilinmiyor ancak ortada 14 bin video kaydı var. İki temel suçlama üzerinde duruluyor: Kişilerin gizli şekilde görüntülerinin alınması ve bu görüntülerin para karşılığında satılması. Soruşturmanın daha da büyümesi bekleniyor. Çünkü bu görüntüler dijital platformlarda satıldı; ilerleyen süreçte bu görüntüleri satın alan kişilerin de tespit edilip dosyaya dahil edilmesi söz konusu olabilir."