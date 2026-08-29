Nijer'de Silah ve Patlama Sesleri - Son Dakika
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Nijer'de Silah ve Patlama Sesleri

Nijer\'de Silah ve Patlama Sesleri
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Nijer'in başkenti Niamey'de silah ve patlama sesleri duyulurken, hükümetten açıklama yok.

Nijer'in başkenti Niamey'in farklı bölgelerinde çok sayıda silah ve patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijer'de güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, ülkenin başkenti Niamey'in farklı bölgelerinde çok sayıda silah ve patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde de silah seslerinin yankılandığı belirtilen haberde, Nijer hükümetinden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı. Niamey sokaklarında duyulan patlama sesleri ve caddelerde görülen askeri araçlar ise amatör kameralara yansıdı.

Nijer terör saldırılarına hedef olmuştu

2023 yılındaki askeri darbenin ardından General Abdourahamane Tiani liderliğindeki askeri hükümet tarafından yönetilen Nijer, terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ bağlantılı silahlı grupların düzenlediği saldırılarla gündeme gelmişti. Ocak ayında Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda 4 askeri personel yaralanmış, 20 saldırgan öldürülmüştü. Haziran ayında aynı havalimanını hedef alan bir diğer saldırıda ise 11 güvenlik personeli ve 2 sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybederken, 22 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Güvenlik, 3. Sayfa, Nijer, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nijer'de Silah ve Patlama Sesleri - Son Dakika

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