Gençlerbirliği ve Erzurumspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Gençlerbirliği ve Erzurumspor 1-1 Berabere Kaldı

Gençlerbirliği ve Erzurumspor 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği, Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Goller Eren ve Traore'den.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada ceza sahası içinde seken topa Eren Tozlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

66. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan Adama Traore'nin sert şutunda top köşeden filelerle buluştu. 1-1

77. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can topu çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrious Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Salih Uçan dk. 71), Ousmane Diabate, Tiago Gouveia (Metehan Baltacı dk.90+2), Adama Traore, Franco Tongya, Sekou Koita (Ensar Kemaloğlu dk. 80)

Yedekler: Gökhan Akkan, Thalisson Kelven, Yiğit Hamza Aydar, Erk Arda Aslan, Prince Martor, Zafer Göktuğ Erdem, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Festy Ebosele dk. 85), Amar Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze (Yakup Kırtay dk. 89), Mustafa Fettahoğlu (Ibrahim Diabate dk. 71), Elisha Owusu, Brandon Baiye, Martin Rodriguez (Nariman Akhundzada dk. 85), Eren Tozlu (Miguel Cardoso dk. 71)

Yedekler: Matija Orbanic, Murat Cem Akpınar, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, Cengizhan Bayrak

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Eren Tozlu (dk. 55) (Erzurumspor FK), Adama Traore (dk. 66) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Mustafa Yumlu, Elisha Owusu (Erzurumspor FK), Pedro Pereira, Oğulcan Ülgün, Ousmane Diabate (Gençlerbirliği)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği ve Erzurumspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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