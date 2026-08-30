Nepal\'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA), çarşamba günü ülkenin kuzeyini vuran sel felaketine ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre felaket, Rasuwa bölgesindeki Bhotekoshi ve Trishuli nehirlerinin taşmasıyla başladı ve hızla alt kesimlere yayılarak büyük bir yıkıma neden oldu. Yüzlerce yerleşim yerini vuran taşkınlar sonucu sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 691'e ulaştı.

ZAMANLA YARIŞ: 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ ARANIYOR

Bölgede arama kurtarma operasyonları zorlu şartlar altında kesintisiz olarak sürdürülüyor. Afet ekipleri, sel sularının ve çamur yığınlarının sürüklediği alanlarda hayatta kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor. Yetkililer, felaketin boyutunun resmi ölü sayısının çok ötesinde olabileceğine işaret ederek, an itibarıyla 3 binden fazla kişiden hala haber alınamadığını ve kayıp listesinin kabardığını ifade etti.

BAŞKENTTEKİ HASTANE ÖNÜNDE ÇARESİZ BEKLEYİŞ

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleriyle eş zamanlı olarak, cansız bedenlerine ulaşılan mağdurların kimlik tespit çalışmaları da sürdürülüyor. Afetzedelerin yakınları ise çaresizlik içinde yetkililerden gelecek bir haberi bekliyor. Başkent Katmandu’da bulunan Tribhuvan Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nin önünde toplanan çok sayıda aile, kayıp yakınlarının akıbetini öğrenebilmek umuduyla hastane bahçesindeki endişeli bekleyişini sürdürüyor.