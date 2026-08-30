Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş - Son Dakika
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Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş

Nepal\'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş
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Nepal'in kuzeyinde nehirlerin taşması sonucu çarşamba günü meydana gelen yıkıcı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 691'e yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, 3 binden fazla kişinin kayıp olduğu afet sonrası ailelerin hastane önlerindeki acı dolu bekleyişi devam ediyor.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA), çarşamba günü ülkenin kuzeyini vuran sel felaketine ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre felaket, Rasuwa bölgesindeki Bhotekoshi ve Trishuli nehirlerinin taşmasıyla başladı ve hızla alt kesimlere yayılarak büyük bir yıkıma neden oldu. Yüzlerce yerleşim yerini vuran taşkınlar sonucu sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 691'e ulaştı.

Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! <a class='keyword-sd' href='/hastane/' title='Hastane'>Hastane</a> önlerinde acı bekleyiş

ZAMANLA YARIŞ: 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ ARANIYOR

Bölgede arama kurtarma operasyonları zorlu şartlar altında kesintisiz olarak sürdürülüyor. Afet ekipleri, sel sularının ve çamur yığınlarının sürüklediği alanlarda hayatta kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor. Yetkililer, felaketin boyutunun resmi ölü sayısının çok ötesinde olabileceğine işaret ederek, an itibarıyla 3 binden fazla kişiden hala haber alınamadığını ve kayıp listesinin kabardığını ifade etti.

Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş

BAŞKENTTEKİ HASTANE ÖNÜNDE ÇARESİZ BEKLEYİŞ

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleriyle eş zamanlı olarak, cansız bedenlerine ulaşılan mağdurların kimlik tespit çalışmaları da sürdürülüyor. Afetzedelerin yakınları ise çaresizlik içinde yetkililerden gelecek bir haberi bekliyor. Başkent Katmandu’da bulunan Tribhuvan Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nin önünde toplanan çok sayıda aile, kayıp yakınlarının akıbetini öğrenebilmek umuduyla hastane bahçesindeki endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş
Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş
Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş
Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Hastane, Nepal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş - Son Dakika
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