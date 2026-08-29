Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar - Son Dakika
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Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar

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Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, danışmanı Cem Tekinoğlu'nun 'fuhuş' ve 'kara para aklama' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin Haberler.com'a konuştu. Gözaltı kararı sonrası Tekinoğlu ile birebir iletişim kurmadığını söyleyen Enginyurt, Tekinoğlu'na yönelik suçlamaya ilişkin "Gülistan Doku olayındaki alay komutanıyla 40 defa görüşmüş, eski valiye kadın ayarlamış diyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'fuhuş' ve 'kara para aklama' soruşturması kapsamında danışmanı Cem Tekinoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin Haberler.com'a konuştu.

Konuyla ilgili net bir bilgisi olmadığını belirten Enginyurt, "Haberlerden okudum. Benimle ilgili bir şey değil. Geçmişte olmuş bir şey anladığım kadarıyla" dedi.

"ESKİ VALİYE KADIN AYARLAMIŞ DİYORLAR"

Gözaltı kararı sonrası Cem Tekinoğlu ile birerbir iletişim kurmadığını söyleyen Enginyurt, Tekinoğlu'na yönelik suçlamaya ilişkin "Gülistan Doku olayındaki alay komutanıyla 40 defa görüşmüş, eski valiye kadın ayarlamış diyorlar" ifadelerini kullandı.

Enginyurt, son olarak "Sonuçta Meclis'e danışman olmak için MİT, emniyet, istihbarat araştırıyor. Dolayısıyla ben de bekliyorum, avukat gönderdik" ifadelerine yer verdi.

Cem Tekinoğlu

İSMİ GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINA KARIŞMIŞTI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında incelenen HTS kayıtlarında Cem Tekinoğlu’nun adı da yer almıştı.

Tekinoğlu, Gülistan’ın kaybolduğu dönemde Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevinde bulunuyordu.

HTS incelemesinde, aynı dönemde Tunceli İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı olan Ali Kahraman’ın kullandığı telefon ile Cem Tekinoğlu’nun telefonu arasında 17 Ocak 2019 ile 23 Temmuz 2024 tarihleri arasında 40 irtibat kaydı tespit edilmişti.

2025’ten bu yana Cemal Enginyurt’un danışmanı olarak görev yapan Tekinoğlu, Munzur Üniversitesi’nde kadın öğrencileri tehdit ederek para karşılığı cinsel ilişkiye zorladığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Söz konusu iddia üzerine Tekinoğlu hakkında Meclis’e soru önergesi de verilmişti.

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Son Dakika Cemal Enginyurt Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • serdarguzel10@gmail.com [email protected]:
    yapma ya şimdi mi haberin oldu aç danışman olarak tweeter da duyurduğu gün millet altına neler yazmış haberin yokmuş gibi yap bakalım 3 0 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Bi bu muhalifi atamadılar içeri. 1 1 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Evet horozun altında kedi ,kedinin altında köpek. ,köpeğin altında eşek .yanlış anlaşılmasın ! karışık ilişkiler . 1 1 Yanıtla
  • Şehmus Çelik Şehmus Çelik:
    Biriniz dürüst olsanız kıyamet mi kopacak 1 1 Yanıtla
  • Orhan Koç Orhan Koç:
    Diyolaaa. Enteresan. Hiç beklemezdim 0 1 Yanıtla
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