Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, kendi yaşamına son verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, kendi yaşamına son verdi

Ankara\'da tartıştığı kadını öldürüp, kendi yaşamına son verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla başından vurarak öldüren şüpheli, olay yerinden kaçtıktan sonra aynı silahla otomobilinde intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı Neslihan K.'yi tabanca ile vurarak öldüren Aslan Çimen, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

ÖNCE KAÇTI, SONRA KENDİSİNİ DE VURDU

Olay, dün Fahri Korutürk Mahallesi'nde meydana geldi. Aslan Çimen ile Neslihan K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan Çimen, Neslihan K.'yi tabanca ile başından vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Neslihan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan olay yerinden kaçan Çimen'in de cinayette kullandığı silahla otomobilinde kendi yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Neslihan K.'nin ve Çimen'in cansız bedenleri, polisin olay yerlerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Ankara, Güncel, Mamak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, kendi yaşamına son verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Zonguldak’ta ’üşüdüklerini’ öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

00:35
Okan Buruk’tan transfer müjdesi
Okan Buruk'tan transfer müjdesi
00:20
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek’ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
00:18
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama
Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
23:06
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
22:51
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 02:08:50. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, kendi yaşamına son verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement