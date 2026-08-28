Güney Koreli Turist 33 Yıl Sonra Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Koreli Turist 33 Yıl Sonra Gözaltında

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da 15 günlük vizeyle 33 yıl kalmış Güney Koreli gözaltına alındı, suçunu kabul etti.

Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yapan Güney Korelinin, 33 yılın ardından gözaltına alındığı bildirildi.

The Japan Times'ın haberine göre, Shizuoka bölgesi polis yetkilileri, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, 1993'te kardeşinin pasaportu ve 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığı düşünülen 72 yaşındaki Güney Korelinin ihbar üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan kişinin daha yüksek maaşlı bir iş bulma umuduyla ülkeye giriş yaptığını söylediği aktarılan açıklamada, kişinin suçunu kabul ettiği kaydedildi.

Japonya'da, 2000 yılında yenilenen göçmenlik yasasının yürürlüğe girmesine kadar vize süresini aşmak cezalandırılabilir bir suç değildi. Bu kapsamda söz konusu kişinin vize süresini 26 yıl aştığı ve buna uygun değerlendirileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Japonya, turist, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Koreli Turist 33 Yıl Sonra Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayınpederi tarafından dolandırıldı “Bu dosyalar bir kıza yazdığım aşk mektubu değil“ Kayınpederi tarafından dolandırıldı! "Bu dosyalar bir kıza yazdığım aşk mektubu değil"
Avrupa’nın en yaşlı hükümdarından kötü haber Kraliyet alarma geçti Avrupa'nın en yaşlı hükümdarından kötü haber! Kraliyet alarma geçti
Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor
Ay tutulması için saat verildi Türkiye’den de izlenebilecek Ay tutulması için saat verildi! Türkiye'den de izlenebilecek
Pennywise ile hafızalara kazınmıştı Tim Curry’den acı haber Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber
Nepal’de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp

13:49
Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir Guendouzi’ye kaç maç ceza gelecek
Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir! Guendouzi'ye kaç maç ceza gelecek?
13:45
PKK tarihinde bir ilk Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
13:40
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
13:08
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 13:51:17. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Koreli Turist 33 Yıl Sonra Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement