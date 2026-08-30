Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı

Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde bulunan özel bir spor kompleksinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

30 KİŞİ MAHSUR KALDI

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve diğer ekipler sevk edildi. Yangın sırasında spor kompleksinin içerisinde bulunan 30 kişi içeride mahsur kaldı. Yangının söndürülmesi ve içeride kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

10 YARALI

Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

VALİ CANALP DE OLAY YERİNE GELDİ

Öte yandan Vali Ekrem Canalp, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.