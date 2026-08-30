Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı - Son Dakika
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Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı

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Batman’da bir spor salonunda yangın çıktı. Yaklaşık 30 kişi salonda mahsur kalırken, yangının söndürülmesi ve içeride kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde bulunan özel bir spor kompleksinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

30 KİŞİ MAHSUR KALDI

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve diğer ekipler sevk edildi. Yangın sırasında spor kompleksinin içerisinde bulunan 30 kişi içeride mahsur kaldı. Yangının söndürülmesi ve içeride kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı

10 YARALI

Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı

VALİ CANALP DE OLAY YERİNE GELDİ

Öte yandan Vali Ekrem Canalp, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı

112 Acil Sağlık, İtfaiye, Batman, Güncel, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı - Son Dakika
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