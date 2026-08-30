Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi vitesi 5'e taktı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi vitesi 5'e taktı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi vitesi 5\'e taktı
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Gelecek hafta derbide Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, puanını 6'ya yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0 kazandı.

MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ GOL GELDİ

3. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Fenerbahçe, <a class='keyword-sd' href='/besiktas/' title='Beşiktaş'>Beşiktaş</a> derbisi öncesi vitesi 5'e taktı

FENERBAHÇE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

5. dakikada Greenwood'un pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'tan dönen meşin yuvarlağı Muric tamamladı. Top üstten auta çıktı.

BU KEZ SAMSUNSPOR HÜCUMA ÇIKTI

27. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sekongo'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi vitesi 5'e taktı

MURIC'İN KAFA VURUŞU DİREĞE TAKILDI

33. dakikada Brown'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Muric'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

OĞUZ AYDIN'DAN NEFİS BİR GOL

Fenerbahçe farkı ikiye çıkarttı. Mücadelenin 49. dakikasında topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin tek pasında Oğuz Aydın sol kanattan müthiş vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi vitesi 5'e taktı

DERBİ ÖNCESİ 3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösteren Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi ligde de hata yapmayarak 6 puana ulaştı. Samsunspor ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Samsunspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. 

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi vitesi 5'e taktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • BEYTULLAH SAKİ BEYTULLAH SAKİ:
    Yasin kol bu işi bırak Vedat muriç'e yapılan penaltıyı yedin bütün kanallardaki yorumcu hakemlerin ortak kanaatı penaltı yani her zaman ki gibi Bırak sen bu işi 3 2 Yanıtla
  • BEYTULLAH SAKİ BEYTULLAH SAKİ:
    Yasin kol penaltımız Yedin Yine Vedat muriç'e yapılan bütün kanallarda ki hocalar penaltı kanaatinde sen bunu bırak 2 1 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Beşiktaş Fenerbahçeyi Yener Fenerbahçe çok oyuncu olduğu için hep 11 değiştiriyor oyun içinde onun için ileri gönde sıkıntı yaşayacak 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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