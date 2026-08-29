Yürekleri ağza getiren şov: İki yolcu uçağı stadyumun birbirine teğet geçti

Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki DHL Stadyumu, Springboks ile All Blacks arasındaki dev ragbi karşılaşması öncesinde nefes kesen bir gösteriye sahne oldu. İki yolcu uçağı, binlerce taraftarın bulunduğu stadyumun üzerinden son derece alçak bir geçiş yaptı. Görüntüler, uçakların tribünlere ve stadyum çatısına çok yakın olduğunu ortaya koydu.

İKİ UÇAK STADYUMUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Airlink'e ait iki Embraer uçağı, Springboks ile All Blacks karşılaşması başlamadan hemen önce DHL Stadyumu'nun üzerinden peş peşe uçtu.

Güney Afrika'yı temsil eden yeşil renkli Embraer E190 ile Yeni Zelanda'yı temsil eden siyah renkli Embraer E195, özel gösteri kapsamında stadyumun üzerinden alçak geçiş gerçekleştirdi.

UÇAKLARIN YAKINLIĞI KORKUTTU

Gösteriyi tribünlerden kaydeden taraftarların görüntülerinde uçakların stadyum çatısına neredeyse değecekmiş gibi görünmesi dikkat çekti.

Özellikle ikinci uçağın, stadyumdaki piroteknik gösteriden yükselen dumanın içinden geçmesi görüntülere yansıdı. Bu anlar sosyal medyada “tehlikeli derecede alçak” yorumlarına neden oldu.

Ancak görüntülerdeki perspektifin uçağın gerçek yüksekliğini olduğundan daha düşük gösterebileceği de belirtildi. Uçuş verilerine ilişkin paylaşımlarda, uçak ile stadyum arasındaki gerçek mesafenin bazı kamera açılarında göründüğünden daha fazla olduğu ifade edildi.

1995'TEKİ EFSANE GERİ DÖNDÜ

Gösterinin Güney Afrika ragbisinde özel bir anlamı da bulunuyor. Stadyum üzerinden uçak geçirme geleneği, 1995 Rugby Dünya Kupası finalinde Güney Afrika ile Yeni Zelanda arasında oynanan karşılaşmaya kadar uzanıyor.

O final öncesinde Güney Afrika Havayolları'na ait Boeing 747'nin Ellis Park Stadyumu'nun üzerinden yaptığı uçuş, ülkenin spor tarihindeki unutulmaz görüntülerden biri olmuştu. Airlink de bu geleneği 2026'daki “Rugby's Greatest Rivalry” serisi kapsamında yeniden canlandırıyor.

Bu kez ise iki takımın renklerini taşıyan iki Airlink uçağının alçak geçişi, maç öncesindeki gösterinin en dikkat çeken anlarından biri oldu.