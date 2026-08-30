Tek başına bir takım: Victor Osimhen
Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Göztepe karşılaşmasında hem savunmada hem de hücumda sergilediği performansla takımı için kritik bir rol üstlendi. Oynadığı 3 maçta 5 gol atan Osimhen, gösterdiği etkili performansla dikkat çekti.
Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında sergilediği performansla takım için ne kadar kritik bir rol üstlendiğini bir kez daha kanıtladı.
HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA YILDIZ
Mücadelede 1 asist yapan ve kendi kazandırdığı penaltıyı gole çeviren yıldız santrfor, hücum hattındaki etkisinin yanı sıra savunmadaki katkısıyla da maça damga vurdu. Karşılaşmanın son saniyelerinde gelişen Göztepe atağında topu kale önünden çıkararak kritik bir hamleye imza atan Osimhen, galibiyetin mimarlarından biri oldu.
3 MAÇTA 5 GOL
Göztepe karşısında fileleri havalandıran Nijeryalı forvet, bu golle birlikte Süper Lig’de çıktığı ilk 3 haftada 5 gole ulaşarak sezona fırtına gibi bir başlangıç yapmış oldu.
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