Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi son noktayı koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi son noktayı koydu

Osimhen\'in pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi son noktayı koydu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

beIN Trio ekibi, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 yendiği maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Galatasaray-Göztepe maçındaki tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi değerlendirdi. 

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI

Soru: Galatasaray'ın VAR uyarısı sonrası kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Bu penaltı sahada verilmeliydi. Asla açık ve bariz bir pozisyon değil. VAR müdahalesiyle penaltı verilmesini doğru bulmuyorum."

Seçim Demirel: "Osimhen öncelik alıyor, daha çabuk davranıyor. Rakibi dikkatsiz davranıyor. Hakem sahada penaltı dese 'doğru' diyebilirdik ama hiçbir şekilde açık, bariz, ciddi bir olay değil. VAR hakeminin müdahalesi doğru değil. Yoruma açık bir pozisyon. Saha kararı desteklenir ama VAR müdahalesi hatalı."

Deniz Çoban: "Hakem yorumu devreye girmeliydi. Burada yorumu hakemin yapması lazımdı. UEFA'nın son 'clear line' çizgisine bakıldığında, 'hakem sahada karar versin' kararına bakıldığında hakem sahada karar vermeliydi."

Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi son noktayı koydu

GÖZTEPE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Soru: Göztepe'nin 86. dakikada penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Seçim Demirel: "Çok minimal bir temas var. Elle oynama kriterlerinin hiçbirini içermiyor. Ele temas olsa bile kol doğal pozisyonunda. Devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Bir engel, bloklama, bariyer yok. Sadece korner. Penaltı yok."

Deniz Çoban: "Elleri doğal konumda. Penaltı olacak pozisyon değil."

Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi son noktayı koydu

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Futbol, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Dünyada OSimen gibi bir futbolcu yok Galatasaray'a sahiplenmek her harekteriyle. takdir topluyor 4 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    bizim ülkede biri mühürsüz oyları devreye sokup referandumu kazanınca ne demişti? Atı alan üsküdarı geçti. siz sabaha kadar itiraz edin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Zonguldak’ta ’üşüdüklerini’ öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı

00:35
Okan Buruk’tan transfer müjdesi
Okan Buruk'tan transfer müjdesi
00:20
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek’ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
00:18
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama
Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
00:06
Göztepe’den Galatasaray maçı hakemine tepki
Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
23:06
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
22:51
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 02:10:17. #7.12#
SON DAKİKA: Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi son noktayı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement