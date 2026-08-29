Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yılmaz’ın göğüs ağrısı şikayeti yaşadığı ve anjiyo olacağı iddia edildi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan korkutan bir haber geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yılmaz’ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yılmaz’ın göğüs ağrısı şikâyeti yaşadığı ve anjiyo yapılacağı iddia edildi.

DURUMU KONTROL ALTINDA

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun kontrol altına alındığı belirtilen 53 yaşındaki Yılmaz, daha kapsamlı tetkik ve tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Anjina Pektoris, Cem Yılmaz, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Cem Yılmaz Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Şehmus Aydın Şehmus Aydın:
    kötüye bişey olmaz 4 19 Yanıtla
  • Gülsüm Akbulut Gülsüm Akbulut:
    geçmiş olsun allah şifa versin inşallah ?? 15 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    allah sofa versin. yuzumuzu gulduren ender insanlardan 12 2 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    allah kurtarsın 7 1 Yanıtla
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