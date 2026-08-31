Türkiye'nin S-400'leri için Mısır iddiası! Yunanistan alarma geçti - Son Dakika
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Türkiye'nin S-400'leri için Mısır iddiası! Yunanistan alarma geçti

Türkiye\'nin S-400\'leri için Mısır iddiası! Yunanistan alarma geçti
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Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili dış basından yeni bir iddia geldi. İsrail basını, Mısır'ın Türkiye'den S-400 satın almayı değerlendirdiğini öne sürerken, Yunan basını olası satışın Doğu Akdeniz'deki dengeleri ve "Mavi Vatan" stratejisini etkileyebileceğini yazdı. Söz konusu iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye gönderilebileceğine yönelik iddialara bir yenisi eklendi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Mısır'ın, Türkiye'nin envanterindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın alma ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü.

İSRAİL BASININDAN MISIR İDDİASI

Haberlerde, halihazırda S-300VM hava savunma sistemlerine sahip olan Mısır ordusunun Rus yapımı Tor-M1 ve Buk-M2 sistemlerini de kullandığına dikkat çekildi.

Kahire yönetiminin silah tedarik kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında Türkiye'deki S-400'lerle ilgilenebileceği iddia edildi. İsrail basını, böyle bir olasılığın İsrail açısından endişeyle karşılandığını aktardı.

YUNAN BASINI DA İDDİAYI GÜNDEMİNE ALDI

İsrail basınındaki haberlerin ardından konu Yunanistan'da da geniş şekilde ele alındı. Yunan basını, daha önce S-400'lerin Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilebileceğine ilişkin ortaya atılan senaryolara Mısır'ın da eklendiğini yazdı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetiminin S-400 satın alma ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğini öne süren Yunan basını, gelişmeyi "Yunanistan için işler kötüden daha da kötüye gidiyor" ifadeleriyle yorumladı.

TÜRKİYE-MISIR YAKINLAŞMASINA DİKKAT ÇEKTİLER

Yunan basınındaki değerlendirmelerde Türkiye ile Mısır arasında son dönemde gelişen askeri ilişkilere de dikkat çekildi. Bu nedenle S-400'lerin Mısır'a gönderilmesi ihtimalinin diğer senaryolara kıyasla daha güçlü olabileceği savunuldu.

Ancak söz konusu iddiaların şu aşamada spekülasyondan ibaret olduğu ve Türkiye ya da Mısır'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı da belirtildi.

"MAVİ VATAN" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yunan basını, olası bir S-400 satışının yalnızca askeri boyutuyla değil, Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından da sonuçlar doğurabileceğini ileri sürdü. S-400'lerin Mısır'ın hava savunma ağına dahil edilmesinin Türkiye'nin "Mavi Vatan" stratejisine katkı sağlayabileceği iddia edildi.

Yunan basınındaki değerlendirmede, "Bu tür bir gelişmenin temelinde, Ankara'nın Kastelorizo kompleksinin (Meis Adası'nın çevresi) etkisini hesaba katmadan, 28. meridyenin doğusunda bir Türk-Mısır münhasır ekonomik bölgesi belirleme çabası yatıyor olabilir" ifadelerine yer verildi. Türkiye veya Mısır makamlarından S-400'lerin satışı ya da devrine ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Kaynak: Star

Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, Yunanistan, Türkiye, İsrail, Rusya, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Türkiye Türkiye'nin S-400'leri için Mısır iddiası! Yunanistan alarma geçti - Son Dakika

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