Alihan Kuriş Soruşturmasında 81 Tutuklama - Son Dakika
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Alihan Kuriş Soruşturmasında 81 Tutuklama

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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 81 kişi tutuklandı, 10 kişiye adli kontrol uygulandı.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerden 81'i tutuklandı, 10'una adli kontrol tedbiri uygulandı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bugüne kadar çok sayıda kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınarak hakimliklere sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklanırken, 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Zanlılardan 2'sinin kolluk işlemlerinin devam ettiği, firari durumdaki 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konulurken, bu şirketlere kayyum atandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alihan Kuriş Soruşturmasında 81 Tutuklama - Son Dakika

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