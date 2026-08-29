Minibüs Altında Kalan 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Minibüs Altında Kalan 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Minibüs Altında Kalan 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Antalya'da Levent Şahin'in geri manevra yapan minibüsü 1,5 yaşındaki oğlu Yakup Emir'e çarptı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, babası Levent Şahin'in geri manevra yaptığı minibüsünün altında kalan 1,5 yaşındaki Yakup Emir Şahin'in cenazesi, toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Levent Şahin'in geri manevra yaptığı servis minibüsü, arkada bulunan oğlu Yakup Emir Şahin'e çarptı. Küçük Yakup Emir, ağır yaralandı. Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen Yakup Emir Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Yakup Emir Şahin'in cenazesi, babası Levent ve annesi Fatma Şahin ile diğer yakınlarına teslim edildi. Cenazenin teslimi sırasında Şahin çifti fenalık geçirdi. Yakup Emir Şahin'in cenazesi, bu sabah Gebiz Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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